Ситуація у них жахлива, – Фітьо розповів про дії російських військ на фронті
В Україні тривають активні бойові дії. Одними з найважчих напрямків залишаються Лимано-Куп'янський і Бахмутський.
Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів 24 Каналу про ситуацію на Сході. За його словами, росіянам там непереливки.
Читайте також Сил недостатньо: Світан пояснив дії росіян біля Бахмута
"Зі слів самих полонених, які потрапляють у наші ніжні руки, чуємо, що ситуація насправді у них жахлива. Тотальне невиконання наказів, самовільне залишення позицій, дезертирство", – зазначив Фітьо.
Росіянам непереливки на Сході: дивіться відео 24 Каналу
Яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку
Ця ділянка фронту залишається однією з найважчих. Ситуація напружена, але контрольована. За минулу добу ворог здійснив 736 обстрілів із застосуванням РСЗВ, артилерії, мінометів, дронів-камікадзе, авіації.
Водночас окупанти не мають стратегічних успіхів і зазнають втрат. За минулу добу знищено 112 ворогів, а за минулий тиждень – 1500. З усього видно, що росіяни більше економлять на техніці.
"Натепер на цьому напрямку стратегічних успіхів противник не здобув і не здобуде. Вчора в нас був "танковий" день. Наші захисники знищили п'ять танків, чотири ББМ, а загалом 28 одиниць військової техніки", – перелічив Фітьо.
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
Ця ділянка фронту також залишається важкою. Противник переходить в активну оборону і намагається наступати.
Росіяни пробують наступати на наші позиції південніше від Бахмута, поблизу Кліщіївки, але так само стратегічних успіхів у них немає,
– констатував Фітьо.
За минулу добу ворог здійснив 576 обстрілів з усього наявного спектра озброєння. Водночас втратив 123 бійців і 33 одиниці військової техніки.
Ситуація на Сході: останні новини
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що росіяни посилили своє угруповання біля Бахмута й перейшли від оборони до активних бойових дій.
- Непроста ситуація також на Авдіївському напрямку, де окупанти активізувалися з 10 жовтня. Імовірно, ворог готується до третьої хвилі наступу.
- Тим часом українські захисники продовжують знищувати росіян. Під Красногорівкою наші бійці розбили цілу колону окупантів. Однак декому таки вдалось утекти.