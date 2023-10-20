Наступ піхотою без прикриття технікою: як розвиваються події на східному плацдармі

Російські окупанти штурмують не лише Авдіївку, але й намагаються наступати під Куп'янськом та частково під Бахмутом. Ворог атакує піхотою практично без техніки.

Загарбникам важко йти в атаку із застосуванням техніки. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Ситуація під Куп'янськом

Роман Світан зазначив, що під Куп'янськом складно рухатись із технікою. На території є три річки, які впадають у Сіверський Донець. Також там, де могла йти техніка, ЗСУ замінували територію та взяли під контроль артилерією.

Росіянам важко організувати атаку із застосуванням техніки. Тому ставляться завдання протиснути, закидати наші укріпрайони. У них нема там інших варіантів. Щоправда, дуже багато вильотів авіації, це дуже сильно їм допомагає. Є частина артилерії, з якою ми успішно боремось у контрбатарейній боротьбі. Росіяни у цьому сенсі програють,

– пояснив він.

Піхоті складно комунікувати з авіацією, тому є випадки, коли російські вояки потрапляють під свої авіаудари. Полковник ЗСУ у запасі припустив, що окупанти можуть обмежити авіацію. Крім того, зараз погіршуються погодні умови. Тому у росіян залишаться лише штурми піхотою, по яких гарно працюють наші касетні боєприпаси.

"Сили, які там розміщені – це ніби понад 100 тисяч людей, але це збірна солянка військовослужбовців, які здебільшого не брали участь у бойових діях. Максимум вони можуть лише оборонятись. Наступати вони не навчені, тому втрачають техніку під час наступу", – підкреслив військовий експерт.

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Бої на Бахмутському напрямку

Полковник ЗСУ у запасі зауважив, що під Бахмутом така ж ситуація. У росіян стояло завдання втриматись на залізниці. Однак ЗСУ їх відкинули за залізницю, яка йде з Горлівки на Бахмут. Найближчий рубіж оборони, який можуть використовувати окупанти – це річка Бахмутка, але вона мала і не може бути великим рубежем.

Тому у росіян велика проблема, якщо буде подальше просування ЗСУ. Ми можемо просунутись на північ у бік Бахмута, на південь у бік Горлівки, на Курдюмівку, на схід у бік Попасної. Росіяни розуміють цю проблему та намагаються повернутися хоча б на залізницю,

– розповів Світан.

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