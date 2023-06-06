Штурмують в супроводі бронетехніки: у ЗСУ розповіли про тактику росіян біля Мар'їнки

Мар'їнка залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Ворог 18 разів атакував позиції ЗСУ в районі міста.

Перед штурмом противник застосовує артилерійську підготовку, веде танковий обстріл. Штурми проходять у супроводі бронетехніки. Про це 24 Каналу сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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Детальніше про поведінку ворога

Вчора ввечері, 5 червня три танки й БМП атакували з одного флангу, а з другого – пішла ракетна піхота. За допомогою протитанкових ракетних комплексів вдалося ліквідувати два танки. Ще один танк і БМП втекли.

Що характерно, противник вже добре знає наші позиції, їхні координати, і використовує це під час бойових дій. На приклад, він знає, де перебуває стрілок, який користується Javelin, і БМП своєю гарматою по цій позиції досить активно поливає,

– наголосив

У цій історії допомогли "Стугни", які вразили дві одиниці танків. Водночас масовано атакує піхота.

"При тому, що з одного флангу штурмували кадировці, а з іншого – росіяни. Ця історія була зафіксована з дрона і це характерні дії противника на цій ділянці", – підсумував речник Сил оборони.

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