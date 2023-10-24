Мають кілька завдань, – Світан оцінив наміри росіян на східному фронті

Російські окупанти намагаються наступати на Авдіївському та Куп'янському напрямках. До настання дощів ворог хоче виконати кілька завдань.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, під час дощів техніка росіян не зможе пересуватися по чорноземах у Донецькій та Луганській областях.

Дивіться також Росіяни знайшли ще одне місце для наступу: як за тиждень змінилась карта фронту

Завдання росіян на Сході

Роман Світан вважає, що до настання дощів на цих напрямках ворог хоче взяти найкращі позиції. Зокрема, на Куп'янському напрямку завдання загарбників зайняти селище Куп'янськ-Вузловий.

На Авдіївському напрямку росіяни хочуть пересунути лінію фронту далі від Донецька. Також є політичне завдання – взяти в оточення Авдіївку, щоб торгуватися за мирні переговори.

Також в окупантів може стояти завдання здобути хоча б якусь переможу. Адже, найімовірніше, росіянам доведеться втікати з Бахмута.

У позитивній динаміці розгортаються дії ЗСУ, які можуть призвести до звільнення Бахмута до кінця року. Росіянам доведеться втікати звідти. Навряд чи вони будуть битись за нього в оточенні. Їм потрібно перекрити втрату Бахмута. Вони її прогнозують,

– переконаний військовий експерт.

Світан про наміри росіян на східному фронті: дивіться відео

Ситуація на Сході: останні новини