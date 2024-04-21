На Східному фронті загострилася ситуація: у ЗСУ назвали найгарячіші напрямки

Останніми днями на Сході України загострилася ситуація. Однак, залишається під контролем Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця". Підполковник Назар Волошин розповів, які саме напрямки зараз є найгарячішими, передає 24 Канал.

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Ситуація загострилася, але під контролем Сил оборони

Речник зазначив, що останніми днями на Східному фронті ситуація дещо загострилася, втім, під контролем Сил оборони.

Також розповів, що в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" найгарячішими напрямками є Бахмутський та Авдіївський.

Тут ворожа армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі види озброєння – артилерію, танки, безпілотники різних типів,

– сказав Волошин.

Підполковник додав, що також агресор застосовує авіацію для завдання ударів КАБами та ФАБами. Так ворог намагається досягти своєї мети.

Мета в них (окупантів – 24 Канал) одна-єдина – вийти на кордони Донецької області,

– підкреслив речник.

Підсумував, що ситуація в районі проведення бойових дій залишається складною, але контрольованою підрозділами Сили оборони.

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