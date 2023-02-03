Росія перекинула підрозділ "СОБР" під Вугледар: у ЗСУ назвали причини
Зараз один з найгарячіших напрямків на фронті – у Вугледарі Донецької області. Окупанти там підсилюють своє угруповання елітними військами. Також туди прибув "СОБР" – російський спеціальний загін швидкого реагування.
Про це 24 каналу розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, є дуже велика кількість російських мобілізованих, які погано екіпіровані, не мають потрібної зброї. Та й мотивації воювати у них немає. Тому виникають незадоволення, які переростають в бунти.
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Влаштували самосуд
Він зазначив, що "СОБР" прибув під Вугледар, тому що з'явилось дуже багато незадоволених бійців в російській армії. Зокрема, бійці 115-ї бригади морської піхоти влаштували самосуд над командиром батальйону.
Саме для того, щоб придушувати бунти в підрозділах і прибув підрозділ "СОБР",
– пояснив речник Сил оборони Таврійського напрямку.
Російські бунти у Вугледарі: дивіться відео
Ворог зазнає надвеликих втрат
Також він наголосив, що елітні 155-а та 40-а бригади раніше зверталися до військового керівництва, що вони зазнали великих втрат під Вугледаром.
155-а бригада вже втричі відновлювалась. Після третього відновлення вона перебуває під Вугледаром. Сьогодні втрати в їхніх підрозділах надвеликі і саме тому такий настрій у бійців,
– пояснив Дмитрашківський.
Також він повідомив, що за вчорашній день ворог зазнав втрат вбитими та пораненими в кількості двох рот. Цієї ночі також він отримав суттєве ураження – у кількості приблизно взводу – вбитими та пораненими.
Ситуація поблизу Вугледару: важливе
- Журналіст "Донбас Реалії" Олександр Демченко зазначив, що біля Вугледару дуже важка ситуація. За його словами, Вугледар – це невелике містечко, яке розташоване в степу та "відрізане" від інших міських агломерацій. Місто стало таким собі опорним пунктом і воно досить зручне для оборони.
- В районі Вугледара, що в Донецькій області, зафіксували 155 бригаду окупантів. Відразу 10 їхніх бійців здалися у полон. 155 бригада окупантів на початку повномасштабного вторгнення Росії була на Київському напрямку, коли штурмували Київ. Також вона заходила в Ірпінь і Бучу.
- Воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що перепочинку у Вугледарі поки що не буде. У порівнянні з торішнім штурмом Вугледару російські окупанти накопичили цього разу більший ресурс. Його можна порівняти з 6 батальонно-тактичними та тактичними групами.