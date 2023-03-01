Лізуть, попри катастрофічні втрати: у ЗСУ пояснили стратегічне значення Вугледара

Під Вугледаром окупанти зазнають величезних втрат. На штурм міста вони кидають свої елітні підрозділи, які знищують українські захисники.

Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко. На його думку, росіянам за будь-яку ціну потрібно показати якийсь результат. Адже з Кремля є наказ – вийти хоча б на адміністративні кордони Донецької області.

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Вугледар – панівна висота

Він наголосив, що Вугледар для окупантів є надважливим населеним пунктом, тому що це місто – панівна висота.

Якщо вони візьмуть Вугледар, нам доведеться суттєво відступати, бо опинимося на невигідних позиціях – стоятимемо під великою горою, росіяни будуть бачити нас і наші логістичні шляхи підвозу боєприпасів, особового складу тощо. А ми бережемо життя наших військових,

– зазначив пресофіцер.

За його словами на південній частині Донбасу Вугледар – це один з найважливіших населених пунктів.

Також росіяни розуміють, що для нас Вугледар є стратегічною точкою для подальшого контрнаступу. Звідти, з панівної висоти, можна наступати на Бердянськ, Маріуполь, відбивати Запорізьку і потім Херсонську область,

– зауважив він.

Назаренко підкреслив, що попри те, що росіяни намагаються взяти Вугледар, військове командування України забезпечило місто достатніми силами та засобами, щоб обороняти його і не дати ворогу здійснити свої плани.

"А саме місто окупанти вже повністю знищили", – додав він.

Бачимо ворога за 2 – 3 кілометри

За його словами, наразі окупанти "зализують рани" і збирають якийсь кулак. Але очевидно, що вони продовжать атакувати.

Він звернув увагу, що росіяни лізуть на місто повз степові масиви. До того ж їм створює проблеми для пересування річка Кашлагач.

"Окупанти могли б змінити тактику і оточити місто, обійти його з флангів. І вони навіть намагалися це робити. Але в них не вийшло. Тому у них єдиний варіант лізти в лоба на Вугледар колонами, підриватися на мінах, знищуватись під вогнем наших артилеристів та танкістів", – розповів пресофіцер.

Ситуація під Вугледаром: дивіться відео

Він пояснив, що українські захисники бачать ворога, коли він починає атаку, за 2 – 3 кілометри, тому що з гори його чудово видно. І знищити окупантів є невеликою проблемою, хоча, звичайно, треба попрацювати.

Не думаю, що вони змінять тактику. Або вони тут заспокояться і перенесуть своє прагнення наступати на інші напрямки – на Бахмут або на Торецьк (кажуть, що там є проблеми з пересуванням по дорозі). Або ж під Вугледар їм треба нагнати колосальну кількість військ, але в них їх немає,

– наголосив співрозмовник.

"Може з людьми в них немає проблем, але техніки, снарядів, артилерії, танків в них катастрофічно не вистачає", – зазначив Євген Назаренко.

Що відбувається поблизу Вугледару