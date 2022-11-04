Росія може перевести ЗАЕС в російську енергомережу: чи пов'язано це із "брудною бомбою"

В американському Інституті вивчення війни вважають, що окупанти найближчим часом спробують перемкнути ЗАЕС до російської енергомережі. Саме тому вони знеструмили станцію своїми обстрілами. Однак це дивний висновок. Якби росіяни могли це здійснити, то вже давно б все зробили.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. За її словами, Запорізька АЕС переважно перебуває в "холодному стані" ще з 11 вересня. Упродовж окупації там вже зникала електрика і працювали дизель-генератори. Однак росіяни чомусь досі так і не приєднали ЗАЕС до російської електромережі. І тим паче там немає нічого пов'язаного з "брудною бомбою".

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Росіяни дійсно хотіли перемкнути ЗАЕС, але завадили "бавовни"

Як наголошує Кошарна, в окупантів дійсно були такі плани у серпні. Вони спеціально відновили лінію електропостачання з Криму до Каховської ГЕС і далі для своїх планів, щоб ЗАЕС подавала електрику до Криму та інших окупованих територій. Але нічого не вийшло.

Що сталося далі. Буквально наступного дня одна з відновлених багатотонних споруд впала на окупованій території Херсонщини. А 12 серпня хтось покурив біля трансформаторної підстанції в Джанкої, яка грала ключову роль в цьому плані,

– наголошує Кошарна.

На її думку, ситуація із російським обстрілом та втратою енергопостачання ЗАЕС від української енергосистеми пов'язана лише з шантажем. В окупантів сталося багато невдач за останній час – Кримський міст, вибухи в Севастополі та важкі бої на фронті.

Навіть до зернової ініціативи вони повернулися максимально швидко. Росіяни вже не мають сильно чим шантажувати, тому знову витягнули "карту" із ЗАЕС.

Не виходить в них приєднати ЗАЕС до російської мережі. Знаю, що зараз там йдуть ремонтні роботи. Пишуть джерела з Енергодара, що станцію знову під'єднають до української електромережі,

– зазначила Кошарна.

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Запорізька АЕС знову знеструмлена