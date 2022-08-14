Використати ЗАЕС як ядерну бомбу неможливо, – політтехнолог пояснив, чому це нереально

Ситуація, яку росія нагнітає навколо Запорізької АЕС, дійсно абсурдна. Там взагалі не простежується жодна логіка.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, звинувачення росії, що Україна сама обстрілює Запорізьку АЕС – надзвичайно абсурдні. Взагалі незрозуміло, що окупанти хочуть досягнути завдяки цьому ядерному шантажу.

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Навіщо підривати Запорізьку АЕС

З початку повномасштабного вторгнення росія постійно намагалася дискредитувати Україну. Її звинувачення були абсолютно брехливими, але там простежувалася хоча б якась логіка.

А ситуація навколо Запорізької АЕС – це абсурд. Як можна взагалі повірити, що Україна хоче підірвати атомну електростанцію на своїй території. Важко сказати, на кого це розраховано.

Використати Запорізьку АЕС як атомну бомбу неможливо. Це некерована річ… І погрожувати підірвати ЗАЕС при тому, що там перебувають самі ж окупанти… – зазначає Шейтельман.

Він наголошує, що логіки в діях окупантів абсолютно немає. Можна умовно припустити, що вони таки підірвуть Запорізьку АЕС. Але наслідки тоді будуть зовсім неконтрольованими: радіоактивна хмара може піти як на росію, так і на тимчасово окуповані території.

"Ти ж не можеш керувати, куди це все піде. Це ж на твої (окупантів – 24 канал) війська піде, на окуповані території. В чому сенс?" – говорить Шейтельман.

Шейтельман про ядерний шантаж окупантів: дивіться відео

Що відбувається на Запорізькій АЕС: коротко