Окупанти переїхали величезною колоною ближче до Мелітополя, будують укріплення

В окупованих районах Запорізької області відбувається рух сил ворога. В Мелітополі, за словами місцевих жителів, збільшується кількість окупантів.

Також з міста Василівка Запорізької області ворог перекинув особовий склад та військову техніку ближче до Мелітополя. Про це 24 Каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя.

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Споруджують укріпрайон

З Василівки, за повідомленням місцевих жителів, раптом знялися та виїхали колоною особовий склад і понад 50 одиниць техніки. Вони пересунулись в селище Веселе Мелітопольського району.

В цьому селищі окупанти споруджують укріпрайон, риють окопи. Скоріше за все туди будуть підтягувати війська,

– зазначив кореспондент.

Одночасно росіяни оголюють передню лінію свого фронту.

"Що вони мають на увазі, невідомо", – зауважив він.

Також з селища Пришиб біля Михайлівки Василівського району виїхали російські війська.

"Вони спрямували невідомо куди, напевно, також для зміцнення якихось захисних позицій", – розповів він.

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