Окупанти переїхали величезною колоною ближче до Мелітополя, будують укріплення
В окупованих районах Запорізької області відбувається рух сил ворога. В Мелітополі, за словами місцевих жителів, збільшується кількість окупантів.
Також з міста Василівка Запорізької області ворог перекинув особовий склад та військову техніку ближче до Мелітополя. Про це 24 Каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя.
Зверніть увагу Росіянам невигідно утримувати Мелітополь: чим він небезпечний для окупантів
Споруджують укріпрайон
З Василівки, за повідомленням місцевих жителів, раптом знялися та виїхали колоною особовий склад і понад 50 одиниць техніки. Вони пересунулись в селище Веселе Мелітопольського району.
В цьому селищі окупанти споруджують укріпрайон, риють окопи. Скоріше за все туди будуть підтягувати війська,
– зазначив кореспондент.
Одночасно росіяни оголюють передню лінію свого фронту.
"Що вони мають на увазі, невідомо", – зауважив він.
Також з селища Пришиб біля Михайлівки Василівського району виїхали російські війська.
"Вони спрямували невідомо куди, напевно, також для зміцнення якихось захисних позицій", – розповів він.
Ситуація у Запорізькій області: важливе
- Неподалік від міста Мелітополь пролунав потужний вибух. Це сталося між селищем Мирний та Північним, що у Мелітопольському районі. Після цього в окупантів розпочалася паніка. Оскільки прилетіло за розташуванням загарбників.
- ЗСУ продовжують бити по позиціях російських загарбників на окупованій території Запорізької області. Цього разу вибухнула військова техніка, яку ворог тримав поблизу аеропорту Бердянська.
- Російські війська у перший день нового року атакували місто Оріхів у Запорізькій області. Через російську атаку є жертва та постраждалі.
- Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни можуть готуватися до відступу на Запорізькому напрямку. Це цілком ймовірно та цілком розумно у їхній ситуації, адже є найкращим виходом.