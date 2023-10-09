Мінус склад боєприпасів та база ворога: поблизу Токмака відпрацювала потужна "бавовна"
На окупованих територіях Півдня України продовжує лунати "бавовна". Зокрема, 8 жовтня у захопленій ворогом Запорізькій області було гучно.
Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, наголосивши, що 8 жовтня поблизу Токмака українські сили завдали значних втрат окупантам.
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Ворог збільшує ресурси
Так, поруч з Токмаком 8 жовтня було ліквідовано боєприпаси, які зберігалися на одному з залізничних вузлів. Там ворог накопичував запаси, щоб оперативно доставляти їх на Запорізьку лінію фронту.
Українські сили ліквідують ворожу техніка на Запорізькому напрямку / Відео з телеграма Івана Федорова
Вчора була також ліквідована база окупантів у селищі Червоногорка поблизу Токмака.
Водночас окупанти продовжують доставляти нову військову міць та особовий склад. Зараз відбувається посилений трафік з окупованого Маріуполя в бік Бердянська, а потім на Запорізьку лінію фронту,
– зазначив міський голова Мелітополя.
Як українські захисники ліквідують сили ворога на Запорізькому напрямку: дивіться відео
Крім того, ворог збільшує свої ресурси у селищі Мелекіне поблизу Маріуполя. А також намагається концентрувати свої сили на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману.
"Попри посилення ліквідації ворога з боку Сил оборони, він намагається підвозити нові угруповання, щоб компенсувати свої постійні втрати на фронті", – наголосив Іван Федоров.
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"Бавовна" пролунала також в тимчасово окупованому Криму
- В Джанкої, за повідомленням міського голови Мелітополя Івана Федорова, 7 жовтня було ліквідовано один зі штабів головного розвідуправління Росії. Внаслідок удару загинуло понад 50 офіцерів. Саме ця служба разом з ФСБ чинити терор на території тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей та Кримського півострова.
- Водночас в ГУР підтвердили цю інформацію та уточнили, що по окупантах в Джанкої було завдано ракетного удару. Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що деталі операції поки що "уточнюються і перевіряються".
- За інформацію мешканців окупованого Криму, ввечері 7 жовтня вони чули гучні вибухи. Нібито прильоти були у Джанкої, Красноперекопську та Євпаторії.
- Окупаційна влада повідомляла буцімто про "роботу ППО". А також про "ліквідацію" української ракети С-200, що прямувала на Кримський півострів.
- Пізніше в російських пабліках з'явилась інформація щодо загибелі 21 спецпризначенця головного управління генштабу збройних сил Росії. А ще 16 військових начебто отримали поранення.
- Також повідомлялось, що поблизу Джанкоя влучання відбулось у секретну базу окупантів, яку вони видавали за господарчу будівлю.