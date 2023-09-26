Нагадує правобережжя Херсонщини: ЗСУ діють по 2 напрямках на Запорізькому фронті
Українські сили продовжують просуватись, розширюючи виступ в обороні ворога, від Новопрокопівки до Вербового у Запорізькій області. І зараз ЗСУ важливо вийти на панівні висоти поблизу Новопрокопівки.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що остання висота на цій ділянці фронту – поблизу населеного пункту Ільченково, до якого вже наближаються наші військові.
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Є просування
Загалом, ситуація яка складається у Запорізькій області нагадує ту, що склалась на правобережжі Херсонської області.
Саме з наступом на правому березі Дніпра на Херсонщині можна порівняти те, що відбувається у Запорізькій області,
– наголосив військовий оглядач.
Біля населеного пункту Вербове продовжується просування Сил оборони – це південний та південно-західний сектор. Також є просування поблизу Новопрокопівки – це північний та північно-східний сектор.
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Особливо прискорився рух ЗСУ після того, як росіяни втратили контроль над укріпленим об'єктом у північному секторі від Новопрокопівки, який був серйозною перепоною для Сил оборони. Крім того, є просування у напрямку Новофедорівки.
Зараз українські захисники мають 2 головних завдання на цій ділянці фронту:
- охоплення Вербового;
- продовження наступу по лівому флангу траси 0408 в агломерації Новопрокопівка – Ільченково – Солодка Балка.
"Все це вказує на те, що ЗСУ одночасно діють по 2 напрямках. Це не тільки прагнення вийти по трасі 0408 на північний сектор Токмаку. Також просування на Вербове вказує на можливість виходу на Пологи", – наголосив Олександр Коваленко.
Ситуація у Запорізькій області
- За інформацією командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександра Тарнавського, наші захисники прорвали оборону ворога біля Вербового 22 вересня. Після цього ЗСУ продовжили просування. Проте воно, за словами Тарнавського, не таке швидке, як очікувалось.
- Водночас в Інституті вивчення війни зазначили, що окупанти ще тримають кілька позицій на ділянці фронту біля Вербового. Крім того, росіяни перекидають у Запорізьку область свої елітні угруповання, адже бояться втратити Токмак, який є їхнім логістичним хабом.
- Також військовий експерт Роман Світан зазначив, що просування у напрямку Вербового підрізає північне угруповання росіян. Адже вони не будуть там триматися, тому що контроль над дорогою Оріхів – Пологи відріже вклинення ворога.