Ворожа ДРГ у формі ЗСУ потрапила у полон: епічні кадри

Українські військові продовжують утримувати позиції на фронті та відвойовувати українські землі. Зокрема, на Запорізькому напрямку вдалося взяти в полон ворожу ДРГ.

На Запорізькому напрямку ворожа ДРГ намагалась здійснити диверсію. Окупанти були у формі ЗСУ.

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Диверсантів взяли в полон

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою взяли диверсантів у полон. Вони потрапили на відеозапис. Окупанти виходили по черзі із піднятими руками. Щонайменше 6 ворожих військових попвнили обмінний фонд України.

Диверсантів взяли у полон: дивіться відео

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