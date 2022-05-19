Ситуація зі зброєю вже не критична, – радник глави МВС

Ситуація із озброєнням станом на зараз не є критичною, воно все ще потрібне нам у великих обсягах, але ситуація дещо стабілізувалася.

Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що цей процес справді триває досить довгий час.

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Для кращого розуміння – сьогодні або завтра, ми отримуємо ту зброю, про яку домовлялись два або три тижні тому,

– пояснює Смірнов.

"Процес надання нам зброї вже запущений і працює на повну. Розвідки провідник країн та наші аналітики говорять, що Україна накопичить потрібний військовий, збройний та людський потенціал через місяць", – стверджує радник міністра внутрішніх справ.

Стосовно допомоги Великої Британії, Смірнов каже, що важко спрогнозувати час, коли вона надійде. Бо є певні логістичні нюанси – не всі країни хочуть пропускати нам це озброєння.

Надання Україні зброї у війні проти Росії – що треба знати

Указ про надання Україні допомоги дозволить Байдену передавати зброю, яка є в надлишку у США, без попереднього схвалення Конгресом. Мовиться лише про надзвичайні ситуації. США вже відправили в Україну 184 тисячі артилерійських снарядів для гаубиць, також надіслали 14 контрартилерійських радарів. Додаткова кількість снарядів та 2 радари входять в пакет, який можуть затвердити вже 19 травня.

Росія заблокувала для українців можливість експортувати зерно, перекривши порти на Півдні. У Держдепі кажуть, що світ має домогтись від Росії створення коридорів для України.

Також міністерка фінансів Джанет Еллен підтвердила, що США малоймовірно дозволять Росії продовжувати виплачувати борги в іноземній валюті. Еллен каже, що інвестори вже звикли до того, що росіян вже виключили зі світової фінансової системи.

Попри велику підтримку України, в США наголошують: американських військ на українській території не буде.

Велика Британія підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Прем'єр Борис Джонсон неодноразово заявляв, що його країна допоможе українцям перемогти Путіна. І, за його словами, перемога точно буде за Україною.

Ще 23 квітня Джонсон та Зеленський домовилися про надання Україні важкого озброєння. Підтримка Британії відчутна й на економічному фронті – скасували усі мита на товари, що надходять до країни з України в рамках чинної угоди про вільну торгівлю.

Британський уряд прийняв рішення надати Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів. Це вдвічі перевищує попередні обіцянки Бориса Джонсона.

У США ухвалили нову фінансову допомогу для України – дивіться відео