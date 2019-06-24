Ситуація на Донбасі продовжує залишатися тривожною

Упродовж доби 23 червня проросійські бойовики на Донбасі 34 рази порушували режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 міліметри, а також мінометів калібру 120- та 82 міліметри.

За інформацією прес-центру Об’єднаних сил, також окупанти били по українських захисниках захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 18 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил:

– поблизу Павлополя: з міномету калібру 120 мліметрів;

– у районі Авдіївки: чотири рази з мінометів калібру 120- та 82 міліметрів і гранатометів різних систем;

– на околицях Водяного: п’ять разів із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– поблизу селище Піски: з автоматичних гранатометів;

– неподалік Мар'їнки: з ручного протитанкового гранатомету;

– на околицях Старогнатівки: двічі з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– неподалік Лебединського: з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

– у районі Широкиного: двічі зі стрілецької зброї;

– поблизу Опитного: зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно 16 разів:

– у районі населеного пункту Шуми: з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

– на околицях Південного: з автоматичних гранатометів;

– поблизу Травневого: з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

– на околицях Новолуганського: п’ять разів з артилерії 152 міліметрів, мінометів 120- та 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– у районі населеного пункту Майорськ: з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

– поблизу Новгородського: з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– у районі Щастя: з автоматичних гранатометів;

– поблизу Світлодарська: з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

– неподалік Луганського: з гранатометів різних систем;

– на околицях Кримського: тричі з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій за минулу добу три українських військовослужбовця зазнали поранення. Щодо окупантів, за даними розвідки, 23 червня двох було знищено та ще двох поранено.

Від початку поточної доби проросійські найманці двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил.Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

– поблизу Водяного: з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

– біля Авдіївки: з міномету калібру 120 міліметрів.

Упродовж минулої доби 22 червня бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню. У ре зультаті один український військовий загинув, ще вісім зазнали поранень.



Окуповані території у Донецькій і Луганській областях