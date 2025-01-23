Хоч росіяни всіляко заперечують готовність завершувати війну, але це не більше, ніж маніпуляція. Одразу після вступу на посаду Дональд Трамп закликав Владіміра Путіна сідати за стіл переговорів, бо Росія зазнає краху, що не могло не налякати пропагандистів.

Зі свого боку кремлівські пропагандисти радіють, що про них згадують у Сполучених Штатах. Вони відзначили бажання Трампа говорити з Путіним і поскаржились на Джо Байдена, який від цього відмовлявся, передає 24 Канал.

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Кремль висуває свої умови

У російському МЗС заявили, що за правління Трампа з'явилося "невелике вікно можливостей" для домовленостей зі Сполученими Штатами. Заступник голови відомства навіть сказав, що Москва ще не побачила "новий рівень договороздатності", але порівняно з "безнадією попереднього очільника країни” шанси на розмову є.

Він додав, що важливо розуміти, з ким доведеться мати справу, щоб краще вибудовувати відносини з Вашингтоном. Напередодні Путін також заявив про відкритість до діалогу зі США. Звісно, це потрібно, щоб вторгувати для себе кращі умови, які озвучила пропагандистка Ольга Скабєєва.

Путін вимагатиме від Трампа довгострокових гарантій безпеки, а не тимчасового замороження війни. Звісно, разом з відмовою України від НАТО, повним контролем над новими регіонами й скороченням української армії,

– цинічно заявила Скабєєва.

Фактично це вимоги, про які не раз говорив сам російський диктатор. Україна неодноразово наголошувала, що на такі абсурдні умови ніколи не погодиться, а окупацію територій не визнає.

Крім цього, багато питань залишають слова пропагандистки про так звані "гарантії безпеки" для Росії. Очевидно, що наша держава є справедливою та не посягатиме на чужі території, але що таке справедливість країна-агресорка точно не знає.

Зауважимо, Володимир Зеленський наголосив, що змусити Росію на чесні переговори можна шляхом тотальних санкцій, зокрема в енергетиці. Їх може ввести Дональд Трамп, який має для цього всі можливості.