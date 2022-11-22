Ображала ЗСУ та закликала здатися: у Києві прихильницю "русского мира" вигнали з електрички

Поки наші захисники боронять кордони держави, у країні досі є люди, які вважають, що Росія прийшла їх рятувати. Черговий скандал з прихильницею Путіна стався в одній із київських електричок.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, у київській електричці жінка просувала "русский мир", пропонувала ЗСУ скласти зброю і здатися президенту Росії Владіміру Путіну. Решті пасажирів це не сподобалося і вони дали зрадниці гідну відповідь, повідомляє 24 канал.

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Що зробили зі зрадницею

Пасажири електрички не дозволили прихильниці Путіна ображати наших військових. Один із пасажирів навіть застосував силу: вдарив любительку "русского мира" головою об стіну вагона.

Зрештою зрадницю висадили на найближчій станції. Зауважимо, що жодна людина у переповненому вагоні не заступилася за любительку Путіна.

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