Ображала ЗСУ та закликала здатися: у Києві прихильницю "русского мира" вигнали з електрички
Поки наші захисники боронять кордони держави, у країні досі є люди, які вважають, що Росія прийшла їх рятувати. Черговий скандал з прихильницею Путіна стався в одній із київських електричок.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, у київській електричці жінка просувала "русский мир", пропонувала ЗСУ скласти зброю і здатися президенту Росії Владіміру Путіну. Решті пасажирів це не сподобалося і вони дали зрадниці гідну відповідь, повідомляє 24 канал.
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Що зробили зі зрадницею
Пасажири електрички не дозволили прихильниці Путіна ображати наших військових. Один із пасажирів навіть застосував силу: вдарив любительку "русского мира" головою об стіну вагона.
Зрештою зрадницю висадили на найближчій станції. Зауважимо, що жодна людина у переповненому вагоні не заступилася за любительку Путіна.
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В Україні продовжують викривати колаборантів: що відомо
- 21 листопада на Київщині СБУ повідомила про затримання помічника "міністра мвд" псевдореспубліки. Чоловік був у розшуку з 2014 року.
- Крім того, нещодавно СБУ повідомила, що 10 бойовиків з квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР" від 13 до 15 років проведуть за ґратами.
- Днями контррозвідка СБУ затримала агента російської розвідки. Він коригував терористичні удари країни-окупантки по Вінниччині.
- Співробітники ДБР знайшли цілий список колаборантів, яких притягнуть до відповідальності за державну зраду. У ньому були вказані ті, хто служив у так званій "поліції" окупантів.
- Крім того, на Рівненщині СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території декількох монастирів та церков УПЦ.
- Такі "рейди" впроваджують через те, що 13 листопада спалахнув скандал навколо Києво-Печерської лаври. Мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.
- У СБУ підкреслюють, що під час повномасштабного вторгнення зростають ризики вчинення ворогом терористичних актів, диверсій, захоплення заручників. Особливо це стосується місць великого скупчення людей. Храми – одне з таких.
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