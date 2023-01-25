Це історія про боротьбу з корупцією: журналіст про скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ

У Міноборони був гучний скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ. Це історія про боротьбу з корупцією, а не про те, що хтось створює фейки і вкиди про відомство.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-розслідувач видання "Наші гроші" Юрій Ніколов. Заступник Резнікова вже подав у відставку після скандалів із закупівлею продуктів для ЗСУ.

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Ціни на продукти для ДПСУ й Міноборони

Ніколов зазначив, що ціни на продукти для ДПСУ й Міноборони відрізняють подекуди у 2 рази. Однак, наприклад, яйця везуть з одних фабрик і продуктових баз, одними дорогами тими самими вантажівками. У роздрібних магазинах є націнка на товари – приблизно 20%, але для ДПСУ немає, бо є розуміння, що йде війна.

У Міноборони були якісь інші мотиви для укладення контракту з такими неймовірними цінами, які, я нагадую, змінились рівно в ніч з 31 грудня на 1 січня. У грудневому контракті в них були ціни плюс-мінус хоча б, як у магазинах, зокрема, яйця по 9 гривень, а з 1 січня вже 17 гривень,

– зауважив журналіст-розслідувач видання "Наші гроші".

Він додав, що хочеться сподіватись, що лише відставками ця справа не завершиться. Зокрема, Шаповалов написав заяву на звільнення, ще і сказав, що він рятував щось, а тут маніпуляція. То що йому медаль за це вручити?

Публікація з'явилась після Рамштайну

За словами журналіста-розслідувача видання "Наші гроші", публікація про це з'явилась після Рамштайну. Журналісти не вороги України, але було важливо, щоб вона з'явилась до 1 лютого, коли запрацює контракт. Таким чином було важливо упередити розкрадання.

"Якби Міноборони відреагувало на запит учасно, якби вийшло в будь-яку комунікацію, якби робило пояснення – добре. Наша мета була змінити ціни на нормальні, упередити розкрадання. Однак, на жаль, ніхто з нами не комунікував, лише сказали, що проти Міністерства готуються вкиди фейкових новин", – наголосив Ніколов.

Як він зазначив, в Міністерстві попросили редакторку "Дзеркала тижня" ще раз відправити запит. Телефонували якісь посередники, аби зустрітись і все пояснити. Та головне, щоб продемонстрували акти приймання, де будуть указані ціни на продукти для військових частин, і з яких буде зрозуміло, що руки з Міноборони нічого не крали.

Ніколов про скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ: дивіться відео

Збитків державі не було завдано

Ніколов продовжив, що збитків державі не було завдано, жодної копійки не було оплачено. Нині кажуть, що ціни вже змінено. Правильно відреагував і Захід – ось незабаром ми отримаємо танки. Україна продемонструвала головний принцип європейської держави, якщо є корупція – то є боротьба з нею.

До того, як Міноборони з 24 лютого припинило будь-які публікації у "Прозоро", ціни у контрактах відрізнялись від магазинних на 10% – 15%. Зараз у контракті, що не оприлюднюється – у 1,5 – 3 рази. У якихось чиновників з Міноборони зник страх, що за їхніми діями дивляться люди,

– підкреслив журналіст-розслідувач видання "Наші гроші".

Він підсумував, що його пропозиція – повернути у систему "Прозоро" ціни на продукти. Ні в якому разі не мовиться про зброю, навіть про кількість продуктів, за якими ворог зміг би порахувати умовно кількість особового складу. Ні – дайте ціни на кілограм картоплі, наприклад, аби суспільство це постійно бачило.

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