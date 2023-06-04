Без пояснень: уряд Угорщини видалив скандальне відео з "російським" Кримом й опублікував нове
Джерело:Telex
Угорщина потрапила у скандал через відео проурядового фонду – Крим там позначили як територію Росії. Після публічного осуду ролик поспішили видалити і опублікували новий, вже з правильними кордонами України.
Відео на сайті угорського уряду замінили без жодних пояснень. Раніше в українському Міністерстві закордонних справ відреагували на скандал, проте вибачень від угорської сторони так і не отримали.
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Що відомо про скандал з "російським" Кримом на мапі
Скандальне відео опублікували у вівторок, 30 травня, проте опозиційні ЗМІ Угорщини помітили його тільки в п'ятницю. У такий спосіб фонд нібито хотів закликати до миру в Україні. Щоправда, мир за версією представників провладного фонду Századvég має настати не шляхом виведення російських військ з території України, а після взаємного припинення вогню.
Окрім того, у відеоряді з'явилася і карта України – але чомусь Крим у ній був позначений як територія Росії. Чому – незрозуміло, адже Угорщина, як і більшість країн світу, офіційно не визнала анексію Криму Росією законною. Але і жодного коментаря щодо ситуації у уряді країни не дали.
Згодом на обурливу мапу України відреагували у МЗС. Угорщину закликати припинити провокації та дотримуватися взятих на себе зобов'язань в рамках членства у ЄС, НАТО та ООН.
Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах,
– повідомили у міністерстві.
Та жодних пояснень чи вибачень від угорської сторони так і не надійшло. Натомість 3 червня відео мовчки видалили і замінили новим, на якому Крим вже позначений територією України.
В які ще скандали потрапляла Угорщина
- Угорщина продовжує блокувати фінансову допомогу Україні від Євросоюзу. Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що країна не зніме заборону, поки Україна не виключить угорський OTP Bank з переліку міжнародних спонсорів війни. Банк все ще співпрацює з Росією та визнає квазіреспубліки на Сході.
- Раніше Орбан також цинічно заявляв, що Україні не вдасться виграти у війні. Він також заявив, що військова допомога від Заходу начебто лише "погіршує ситуацію". В МЗС відповіли, що "в Кремлі мають радіти", адже своїми заявами Орбан знімає з Росії відповідальність за розв'язання війни.
- Натомість у МЗС Угорщини не так давно зробили абсурдну заяву про Зеленського – начебто він намагається підірвати незалежність і суверенітет Угорщини. Також він заявив, що президент України закликав до підриву газопроводу "Дружба".