Згадайте сало по 3 гривні, – політолог прокоментував скандал з Тищенком

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко потрапив у скандал у Таїланді, де він ніби-то не відпочивав, а титанічно працював. Та від Колі "Котлєту", є в нього таке прізвисько, іншого чекати було зась.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валерій Клочок. За ганебну поведінку Тищенка виключили з фракції "Слуга народу".

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Від Колі "Котлєти" іншого не чекали

Клочок розповів, що від Колі "Котлєти" й не треба було очікувати іншого. Він свого часу "купував" сало по 3 гривні на Бессарабському ринку. Це ледь не найдорожчий ринок в Україні, й не кожен киянин там може скуповуватись собі навіть.

Я просто хотів сказати про інше. Дуже прошу, коли формуються списки депутатів, керівники партій, звертайте увагу, не включайте туди таких особистостей, як-от Микола Тищенко, які дуже далекі від розуміння державотворчих процесів,

– зазначив політолог.

Він додав, що така поведінка була б і до війни, й під час війни вона не могла б змінитись, бо, можливо, Тищенко і є великим патріотом у душі, але розповідати, що у трусах під пальмами в Таїланді він робить титанічну роботу та йому там важко без родини – це неприпустимо.

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Тищенко – це представник влади

За словами політолога, Тищенко – представник держави, представник влади, фактично її обличчя. Він нас українців показав не з найкращого боку. Ще й намагався обдурити. Він що там у Таїланді танки купує? Українці розумні, вони все розуміють, що насправді відбувається.

"Найбільше в цій ситуації мене вражає рівень впливу Тищенка на органи державної влади, бо коли на сайті посольства публікується офіційний анонс про цю зустріч, у мене запитання до української амбасади там: "Друзі, ви що п'єте і що курите з Тищенком, коли ви це публікуєте?", – зауважив Клочок.

Як він зазначив, Тищенко навіть зі своїх однопартійців намагався зробити телепнів, ніби він важко працює в Таїланді. Це погано. Це показує, що всередині партії немає єдності, немає команди.

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