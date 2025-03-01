Трампа просто "знищують" у США: суперечка з Зеленським грає проти нього

Візит Президента України Володимира Зеленського до США 28 лютого обернувся скандалом в Овальному кабінеті. Однак наша держава має підтримку Штатів, ніхто не зупиняв допомогу.

Потрібно тиснути на американського президента Дональда Трампа через велику кількість політиків, яка підтримує Україну. Таку думку 24 Каналу озвучив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький.

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"Поки ніхто жодної підтримки не зупинив. Є народ США, є Демократична партія, яка має 50% підтримки. Є величезна кількість республіканців, які також підтримують нас. Ми маємо підтримку Штатів. Ми маємо апелювати до цього, працювати у цьому напрямку та максимально тиснути на Трампа саме через них", – сказав він.

"Трампу це в мінус"

Андрій Городницький зазначив, що навіть якщо Трампу байдуже на Україну, то його дуже хвилює його рейтинг. Він робитиме усе, аби його зберегти. Тому якби він хотів припинити будь-які зв'язки з Україною, він би це зробив давно.

Є ймовірність, що з часом президент США захоче обірвати відносини з Україною, однак зараз цього немає. У будь-якому випадку нашій державі потрібно правильно побудувати нашу економічну, політичну, військову стратегію.

Від нас поки що ніхто не відмовився. Це міжособистісний конфлікт, його можна розв'язати. Тому що поки людина зі своїми слабкостями, будуть такі конфлікти. Але є величезна кількість важливих важелів на нього. Трамп – бізнесмен. Працюйте у цьому напрямку,

– вважає політичний експерт.

У Трампа своя методика, тому він працює зовсім не так, як попередні лідери США. Тому Україні потрібно не підігравати йому, а обігравати його тактично та логічно.

"Ця його методика, яку він зараз здійснив, те, що він кричав, наїжджав на Зеленського, йому це в величезний мінус. Я зараз перечитав величезну кількість публікацій, передивився каналів. Його там просто знищують. Лише невеликий відсоток трампістів його підтримує. Він знає, що йому це не на користь", – сказав доктор філософії.