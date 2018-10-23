Скандал у школі Харкова: дитині показово не дали солодощів, бо її мама не здала гроші

У харківській школі спалахнув конфлікт через торт. Мама однієї з учениць не здала грошей на потреби класу, через те її доньку поставили перед дошкою на святкуванні й сказали, що для неї торта немає.

Про конфлікт написали батьки та представники навчального закладу у Facebook.

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Так, учитель харківської школи №151 Євгеній Товстолуг стверджує, що на зборах у класі вирішили купити порційний торт і тістечка. Гроші здали всі, крім мами однієї учениці.

Вона принципово не здає гроші на жодні потреби класу,

– каже учитель.

За його словами, в інші свята батьки купували великий цілий торт. Коли різали, то давали дівчинці шматок "за рахунок інших дітей". Цього разу нібито були порції солодощів.

Водночас, мама однокласника дівчинки Наталія Добриніна у коментарях написала, що класний керівник не дозволила учениці піти додому зі святкування. Вона також наголосила, що торт насправді порційним не був.

"Дівчинку поставили біля дошки і сказали, що їй нічого не дадуть, бо її батьки принципово не здають гроші на потреби класу", – пише Добриніна.

Інша користувачка Мар'яна Пєцух зазначила, що торт організували "із метою помсти". За її словами, батьки школярів не знали про купівлю солодощів.

Сюрприз організували з метою помсти мамі, яка не здає гроші у фонд школи і класу. Дитину примусили залишитися на "чаєпітіє" і змусили дивитися, як інші діти їдять торт. Їй не дали,

– пише вона.

У самій же Харківській загальноосвітній школі №151 переконують, що історія обросла неправдивими подробицями.

Так, завуч Вікторія Калашник розповіла "Українській правді. Життя", що торт був таки не порційний, але підтвердила, що солодощів дівчинці й справді не дісталося.

"Одна з мам батьківського комітету сказала їй про гроші", – зазначає чиновниця.

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Вчительки, за словами завуча, у той час у класі не було. Вона про ситуацію дізналася з вуст цієї учасниці батьківського комітету. У навчальному закладі ситуацію вирішують. Там розповідають, що вже були бесіди з дитиною, її мамою, іншими батьками. Окрім того, плануються додаткові обговорення, аби не допустити виникнення схожих ситуацій у майбутньому.