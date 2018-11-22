22:57
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, сьогодні
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, сьогодні
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Скандал з KFC у Будинку профспілок: Масі Найєм вперше прокоментував напад на себе

      52 Читать новость на русском

      Вже другий день активісти вимагають закриття нового ресторану мережі фаст-фудів KFC. Відкриття головного конкурента McDonald's у Будинку профспілок було 21 листопада, якраз у День річниці Євромайдану.

      "Я вважаю ганебним відкриття цього закладу у Будинку профспілок, де загинули люди, при чому загинули в пожежі. А тепер в цьому фаст-фуді продають смажену курятину. Це ображає почуття не тільки учасників революції Гідності, а й всіх свідомих громадян українців", – прокоментував журналіст Дмитро Гнап. 

      Читайте також: KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться

      На вході до ресторану активісти зупиняють відвідувачів, аби розповісти про ті події. Представники компанії мережі швидкого харчування не бачать причин для обурення.

      21 листопада відкриття ресторану завершилося бійкою. Розгнівані протестувальники розписали стіни ресторану, поліція заходилася затримувати активістів. Під час сутичок постраждав правозахисник Масі Найєм.

      "Насправді, це перешкоджання і втручання у роботу захисника. Заяву я написав вчора, і вже вчора отримав довідку в лікарні. Все нормально, після лікарні дали щось капати, в принципі пече, але нормально", – прокоментував правозахисник Масі Найєм.

      масі найєм
      Масі Найєм

      Затриманих вже відпустили.

      "Хочу наголосити, поліція не допустить вчинення хуліганських або будь-яких протиправних дій у центрі столиці. Тому розв'язувати питання щодо функціонування закладу громадського харчування у Будинку профспілок слід у правовому полі", – заявив начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

      профспілок
      KFC у Будинку профспілок

      Офіс мережі відомого фаст-фуду, який займається затвердженням відкриття нових ресторанів, розташований у Москві. Саме така адреса підрозділу – Старопетрівський проїзд – була вказана на українському сайті мережі ресторанів KFC. Тож, аби стати партнером компанії та отримати право на відкриття брендового закладу – українські підприємці мають звертатися до Москви.

      Московську адресу із сайту вже забрали. 22 листопада активісти свого досягнули, ресторан закрився, але лише до 23 листопада, тому протести продовжаться. 

      Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану?У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула. За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишніх високопосадовців СБУ.

       
      скандал з kfc у будинку профспілок: хроніка подій
      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві Новини Києва Бізнес Євромайдан журналісти Поліція протести
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На "зоні" в Донецьку відкрили пам’ятник "Беркуту"
       8 листопада 2015 , 16:02
      Стало відомо, з ким Порошенко зустрінеться у Давосі
       20 січня 2015 , 14:22
      Коноплянка в першому матчі сезону: один з найкращих у Шальке за оцінками німецьких ЗМІ і фанів, неоднозначна статистика
       3 вересня , 11:55
      Ще одна зірка Реала може перебратися в італійську Серію А
       14 жовтня , 13:03
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук