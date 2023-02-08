На тлі скандалів Резніков розповів, як Міноборони запобігатиме корупції

Останніми тижнями все більше починає з'являтися інформації про те, як представники оборонного відомства нашої держави наживаються на війні. Очільник держустанови Олексій Резніков описав, як відбувається процес боротьби з корупцією.

Глава міноборони Резніков уже коментував скандал зі закупівлями продуктів для військових ЗСУ за завищеними цінами. Тоді він сказав, що йому навіть погрожували через те, що він почав боротися з корупцією. Згодом високопосадовець констатував, що робота щодо цього питання триває на різних напрямках.

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Викорінення корупції двома напрямками

З повідомлення очільника міноборони зрозуміло, що робота триває аж двох напрямках заради того, аби унеможливити будь-які оборудки на різних рівнях відомства.

Перший напрямок: перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони, шукаємо кадри. Другий: Формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці,

– написав Резніков.

Через певний час він оновив свій допис та додав, що є вакантні посади в антикорупційному управлінні МОУ. Кожен громадянин може спробувати пройти відбір та залишити заявку щодо долучення до роботи в громадському антикорупційному органі.

Скандали в Міноборони: останні новини

Один з найгучніших скандалів, що трапився в МОУ за останній час стосується того, що відомства уклало з певною приватною компанію контракт на закупівлю харчових продуктів для військових за завищеними цінами. Потім Резніков змушений був навіть пояснювати, чому "яйця коштують за 17 гривень за кілограм".

Водночас у Державному бюро розслідувань 7 лютого повідомили, що силовики затримали 5 осіб, які, ймовірно, причетні до цієї справи. Власне, у слідства є від 2 до 6 місяців, аби завершити досудове розслідування та направити справу до суду.

Окрім того, відомо, що уже розпочався процес створення при Міноборони громадської антикорупційної ради. Також Резніков зазначив, що існує ініціатива запустити платформу Military Prozorro, яка унеможливить корупцію.

Надсилати резюме щодо роботи в Міноборони варто на електронну адресу Dari.borovyk@gmail.com.