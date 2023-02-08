На тлі скандалів Резніков розповів, як Міноборони запобігатиме корупції
Джерело:Олексій Резніков
Останніми тижнями все більше починає з'являтися інформації про те, як представники оборонного відомства нашої держави наживаються на війні. Очільник держустанови Олексій Резніков описав, як відбувається процес боротьби з корупцією.
Глава міноборони Резніков уже коментував скандал зі закупівлями продуктів для військових ЗСУ за завищеними цінами. Тоді він сказав, що йому навіть погрожували через те, що він почав боротися з корупцією. Згодом високопосадовець констатував, що робота щодо цього питання триває на різних напрямках.
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Викорінення корупції двома напрямками
З повідомлення очільника міноборони зрозуміло, що робота триває аж двох напрямках заради того, аби унеможливити будь-які оборудки на різних рівнях відомства.
Перший напрямок: перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони, шукаємо кадри. Другий: Формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці,
– написав Резніков.
Через певний час він оновив свій допис та додав, що є вакантні посади в антикорупційному управлінні МОУ. Кожен громадянин може спробувати пройти відбір та залишити заявку щодо долучення до роботи в громадському антикорупційному органі.
Скандали в Міноборони: останні новини
- Один з найгучніших скандалів, що трапився в МОУ за останній час стосується того, що відомства уклало з певною приватною компанію контракт на закупівлю харчових продуктів для військових за завищеними цінами. Потім Резніков змушений був навіть пояснювати, чому "яйця коштують за 17 гривень за кілограм".
- Водночас у Державному бюро розслідувань 7 лютого повідомили, що силовики затримали 5 осіб, які, ймовірно, причетні до цієї справи. Власне, у слідства є від 2 до 6 місяців, аби завершити досудове розслідування та направити справу до суду.
- Окрім того, відомо, що уже розпочався процес створення при Міноборони громадської антикорупційної ради. Також Резніков зазначив, що існує ініціатива запустити платформу Military Prozorro, яка унеможливить корупцію.