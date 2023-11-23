Бачимо відео, – у ЗСУ прокоментували інциденти з порушеннями з боку ТЦК в ході мобілізації

Керівництво ЗСУ розглядає інциденти, коли представники ТЦК допускали порушення під час мобілізації. Разом з тим, існує чимало випадків, коли військовозобов'язані також порушують і свої обов'язки.

Про це в інтерв'ю заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він наголосив, що наразі головна мета, аби процес мобілізації проходив у законних рамках.

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Порушують не лише представники ТЦК, а й військовозобов'язані

Фітьо визнав, що дійсно існують порушення з боку представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але усі відповідні органи реагують на такі інциденти й проводять розслідування. Крім того, у ЗСУ закликають відразу звертатися до поліції, на гарячу лінію ТЦК або Міністерства оборони, якщо є порушення з боку співробітників військкомату.

Так, існують, звичайно, порушення. З певних джерел ми бачимо відео, що є порушення з боку представників ТЦК. Усі такі випадки оперативно розглядаються, на них є реакція керівних органів Збройних Сил, Сухопутних військ зокрема,

– наголосив Фітьо.

Разом з тим, він підкреслив, що військовозобов'язані також порушують процес мобілізації. До прикладу він наводить випадки, коли громадяни ігнорують отримання повісток, постановку на військовий облік під час зміни місця проживання чи місця роботи. Фітьо наголосив, що це є порушеннями й військовозобов'язані мають повідомляти ТЦК про зміну місця проживання у 7-денний термін.

"Коли ми починаємо розбиратися в причинах різних порушень, то найчастіше виявляється, що у громадянина не було із собою документів, або він ухиляється, не бере повістку, не оновив свої дані тощо", – уточнив Фітьо.

Також у ЗСУ наголосили, що громадяни України мають не лише права, а й обов'язки. Так, Фітьо нагадав, що у статті 65 Конституції України мовиться: "Захист територіальної цілісності та незалежності – обов'язок кожного". За його словами, це означає, що громадяни під час воєнного стану, який діє в Україні, повинні мати при собі документи, які засвідчують особу, та документ про взяття на військовий облік.

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