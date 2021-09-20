Скандали, успіхи та реформа: що потрібно знати про Службу безпеки України

20 вересня 1991 року Верховною Радою України було прийнято постанову "Про створення Служби національної безпеки України". Цією ж постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки УРСР.

Все, що потрібно знати про становлення СБУ те необхідність її реформування – читайте у нашому матеріалі.

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Що таке СБУ? Це – підпорядкований Президенту державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України.

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Оскільки українську Службу безпеки створили за подобою радянського КДБ, то частину функцій вона отримала від них. Наприклад, мова йде про протидію корупції та економічним злочинам, якою займається окреме управління.

Як змінилась СБУ за 30 років

Ніяк.

Змінити службу намагались неодноразово.

Наприклад, у 2008-2009 роках РНБО ухвалила рішення "Про Концепцію реформування Служби безпеки України" та "Комплексну цільову програму реформування Служби безпеки України". У 2015 році також оголошували про нову реформу, яка мала ліквідувати спецпідрозділи, які опікуються економічними злочинами. Але кожного разу реалізувати зміни у реальності щось заважало.

Тому з моменту свого створення СБУ майже не змінилась. Тому через надмірні повноваження та не завжди актуальні пріоритети роботи, служба неодноразово опинялась у різних скандалах.

Найчастіше – саме через діяльність управління "К", яке має займатись боротьбою з корупцією та організованою злочинністю. Його роздутий штат найчастіше звинувачують у надмірному тиску на український бізнес.

Всередині СБУ є два крила: одне бореться з російською окупацією, тероризмом, проводить спецоперації, а інше чинить тиск на бізнес і заробляє собі гроші зловживанням службовим становищем,

– сказав, презентуючи останню спробу реформувати відомство, секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Втім, у скандали СБУ потрапляла не лише через нього. Зокрема, Українська Гельсінська спілка з прав людини неодноразово заявляла, що саме Служба безпеки є головним порушником прав людини в Україні. Зокрема, правоохоронці скаржились, що підозрюють про існування підконтрольних СБУ незаконних місць позбавлення волі, у яких застосовуються тортури.

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Крім того, після окупації Криму Росією півострів покинули лише 10 % (215 із 2,3 тис.) співробітників СБУ. Переважна ж більшість перейшли на роботу до ФСБ та, за інформацією правозахисників, були безпосередньо залучені до переслідування кримських татар на окупованому півострові.

Початок війни із Росією дозволив максимально розкрити потенціал тієї частини служби, яка відповідала за контррозвідку та захист державності. За перші п’ять років війни СБУ запобігла 300 терактам, припинила діяльності кількох агентурних мереж, що були створені російською військовою розвідкою та затримала сотні проросійських бойовиків.Наприклад, у 2019 році завдяки діяльності контррозвідки СБУ викрили шістьох шпигунів, які працювали під прикриттям дипломатичних представництв, вони стали в Україні персонами нон ґрата. Їхніми ж зусиллями, 24 людей засудили за державну зраду, а 35 – за терористичну діяльність.

У 2020 році досягнення СБУ виглядали так:

Результати роботи СБУ у 2020 році / Інфографіка: ssu.gov.ua

Результати роботи СБУ у 2020 році / Інфографіка: ssu.gov.ua

Крім того, від початку війни спецслужба провела низку унікальних і відчайдушних операцій. Найвідоміша і найуспішніша – коли спецпризначенці "висмикнули" з ОРДЛО "командира ППО" бойовиків Володимира Цемаха для розслідування справи про збиття лайнера рейсу МН17. Бойовика допитали, аби додати його слова до матеріалів, які направлять до Гааги. Втім, потім під тиском Кремля, Цемаха видали у Росію по обміну і його слід загубився.

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Як розповів 24 каналу речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук, у тому ж скандально відомому відділі "К" є люди, які займаються контррозвідкою.

Я знаю випадок, коли офіцери цього підрозділу завадили зриву роботи українських портів на тривалий період. Росіяни намагались підготувати диверсію через одну з своїх будівельних копаній та зірвати роботи з поглиблення дна у портах. Якщо ці роботи не проводити вчасно, то пори втрачає ліцензію, а держава, відповідно, гроші. Цього не сталось,

– сказав він.

Ще одна дуже складна та ефектна операція, організована СБУ, стосувалась затримання бойовиків групи ПВК "Вагнер". Як стверджують у медіа, розвідники запросили російських найманців на роботу з охорони нафтових потужностей у Венесуелі, запропонувавши 5 тисяч доларів на місяць.

На пропозицію відгукнулися "сотні" росіян, що дозволило в ході перемовин виокремити тих, хто міг бути причетний до воєнних злочинів. Перевезення бойовиків, як випливає із даних ЗМІ, мали організувати чартерним літаком, який дорогою мав здійснити екстрену зупинку, під час якої бойовиків і затримали б. Однак ця операція зірвалась – бойовиків спочатку затримали у Білорусі, а потім повернули у Росію.

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Журналісти стверджують, що про операцію білоруську сторону попередили в Офісі президента України, щоб не псувати відносини з Росією напередодні початку "всеохопного перемир’я" у зоні ООС.

Чому заговорили про реформу СБУ

Фактичним приводом для рішення про початок реформи став ще один скандал. Коли одного з полковників спецслужби затримали за підозрою в організації вбивства чинного генерала СБУ.

"Коли з'явилася інформація про замовлення вбивства ексзаступником голови СБУ, за закон з реформування служби проголосувала більшість депутатів", - пояснив журналістам депутат парламенту минулого скликання Леонід Ємець, який був першим заступником голови комітету Верховної Ради з правової політики та правосуддя.

Отже, 28 січня 2021 року Верховна Рада підтримала реформу Служби безпеки України, ухваливши у першому читанні внесення змін до закону про СБУ.

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Документ не був ідеальним. До другого читання законопроєкту про реформу СБУ подали 2568 поправок.

Однак розгляд досі так і не відбувся.

Через це, як пояснив Макарук, зараз вся служба, від низової до найвищої ланки, знаходиться у стані анабіозу.

Велика агентурна робота занедбана. За останній час не можу згадати жодну гучну справу, відкриту СБУ, яка була доведена до вироку суду. Вони просто зникли у нікуди. Спецпідрозділ "Альфа" зараз можна найняти просто для охорони віп-персон. Відбувається відтік молодих офіцерів. Особливо – молодих контррозвідників. Ресурсів немає, забезпечення не покращується,

– розповів речник InformNapalm.

Що має змінити реформа

Запропоновані зміни передбачають розмежування контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, посилення контррозвідувальних та антитерористичних функцій спецслужби, а також можливостей протидії інформаційним операціям проти України.

Водночас спецслужба має втратити спецпідрозділи з боротьби з корупцією та організованою злочинністю, має бути скорочено штат та проведена часткова демілітаризація цього органу.

І це позитивний крок. Як зазначив в ефірі українського радіо генерал-майор СБУ, екс-заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун, головна проблема СБУ було навіть не у невластивих функціях, як-то контроль за економікою та організованою злочинністю. За його словами, будь-яка спецслужба у світі і цю сферу діяльності має контролювати, оскільки не виключено, що вона може бути використана спецслужбами іноземних держав для дискредитації того чи іншого політика чи на підрив національної безпеки.

Проблема в тому, що спецслужба має бути спецслужбою, а не правоохоронним органом. Якщо ми хочемо робити зі спецслужби дієву структуру, вона має діяти виключно в рамках закону про контррозвідувальну діяльність, не змішуючи з собою правоохоронну функцію. Тобто вона не має мати слідства, оперативної роботи, яка є передумовою до слідства, не має мати речей, які пов’язані з тимчасовим затриманням тощо,

— пояснив Ягун.

Позбавлення СБУ правоохоронної функції привітали і західні партнери України.

"У разі ухвалення та повноцінної імплементації новий закон допоможе зробити СБУ більш дієвою, ефективною, підзвітною та здатною краще протистояти загрозам національній безпеці України", – зазначили представники Консультативної місії ЄС.

Голова ЦПК Віталій Шабунін також зазначив, головна ціль реформи зараз – позбавити Службу надмірних повноважень для унеможливлення втручання у діяльність бізнесу, торгування оперативною інформацією та політичних переслідувань.

Разом з тим, за його словами, у такому вигляді законопроєкт дозволяє звільнити зі Служби найкращих офіцерів і залишити найгірші кадри.

Сприяти "очищенню" СБУ від найкращих мають пункти, які передбачають, що до переатестації допустять лише тих працівників СБУ, які мають доступ до держтаємниці та посада яких вимагає такий доступ.

Такі норми є логічними для поточної роботи Служби, але не для очищення від недоброчесних працівників. Оскільки цей доступ надає сама СБУ, то зі служби буде легше прибрати тих, кого керівництво вважає ненадійним.

На думку Шабуніна, ідеться про:

учасників спецоперацій проти Росії, зокрема, тих, хто брав участь у спецоперації із "вагнерівцями";

співробітників, які виступають проти корумпованих колег, які займаються "наїздами" на підприємців.

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Тож цей ризик, за його словами, необхідно виключити.