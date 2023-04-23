Безглуздя, але є один небезпечний момент, – політолог жорстко прокоментував заяву посла Китаю

Посол Китаю у Франції Лу Шайє 21 квітня сколихнув громадськість неоднозначною заявою. Він висловився нібито колишні радянські республіки не мають статусу в міжнародному праві, а питання щодо приналежності Криму є "неоднозначним".

На світовій арені є вельми необачними подібні заяви Китаю, який претендує на значно більшу роль в системі міжнародних відносин, але такими висловлюваннями тільки погіршує своє становище. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких.

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Гладких зауважив, що, певно, посол забув, що Росія є також пострадянською країною, а отже і її мають стосуватися всі його зауваження.

Це є рафінована маячня, абсолютно безглузда. Китай має дипломатичні стосунки з Литвою, Естонією, Латвією. Чи Китай вже має дипломатичні стосунки з країнами, що не є суб'єктами міжнародного права?,

– прокоментував експерт.

Китай підтримує концепцію "великих країн"

Політолог підкреслив, що в промові китайського дипломата був один небезпечний момент. Він сказав "де-факто", тобто нібито де-юре він визнає суверенітет згаданих країн. Однак виявляється, що у свідомості Китаю, крім суверенітету де-юре, ще існує поняття суверенітету де-факто.

Дуже кумедно, коли він говорить про те, що мають бути наявні якісь ще додаткові угоди, якими цей суверенітет має визначатися,

– додав спікер.

Він переконаний, це показує, що Китай розвинувся до періоду початку 19 століття, коли існувала концепція "великих держав", які в стосунках між собою ділили сфери впливу і визначали долю інших держав.

Це він що, Чингісханом себе вважає, цей посол, ханом Бату? Що до нього мають повзати за ярликами на княження. Так до нього в юрту повзе лише Путін, і буде повзати далі. Я не схильний думати, що інші будуть робити те саме,

– відповів експерт.

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Наслідки будуть для Китаю

Гладких припустив, що для китайського посла у Франції такі висловлювання можуть мати досить негативні наслідки від керівництва КНР.

Також він звернув увагу на те, що Росія на відміну від країн колишньої Югославії, до прикладу, не пройшла повної процедури вступу до ООН, а стала її членом ніби як спадкоємиця Радянського Союзу, що є порушенням міжнародного права.

Важливо, що зараз українська влада, зокрема президент, ставить питання наскільки легітимним є членство Росії в Організації Об'єднаних Націй.

Це деструктивна заява, яка викличе далекосяжні наслідки для Китаю, бо на неї відреагують не лише публічно, і не лише ті, кого вона стосується безпосередньо. Адже ця заява становить величезну загрозу для теперішнього політичного світового порядку,

– наголосив політолог.

Дисонація з "мирним планом"

Гладкий переконаний, якщо подібні заяви не матимуть наслідків для посла, це можна розцінювати як зміну риторики самого Китаю. В разі реальних санкцій проти цього дипломата, можна буде вважати, що це була винятково його думка.

Однак це нічого не змінює, окрім ставлення до Китаю, вважає експерт.

Китаю варто взагалі багато чого перечитати. Я не знаю, чи їм просто не перекладають цю літературу, чи вони не знають, що вона існує, чи вони просто не обізнані з багатьма тенденціями, які сьогодні відбуваються в світі,

– прокоментував спікер.

Він зауважив, що подібні китайські заяви різко дисонують з деякими пунктами китайського "мирного плану". Адже китайці постійно наполягають на ООНоцентричності міжнародних відносин. Оскільки в Китаю є посли в пострадянських державах, то це може значити, що він визнає їхній суверенітет де-факто.

Крім того, Китаю варто звернути увагу на певні території, щодо яких досі точаться суперечки, зокрема щодо їх статусу і приналежності до певної країни. Отже, подібні заяви першою чергою несуть небезпеку для самого Пекіна.

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