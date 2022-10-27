"Не за Росію чи Україну, а за мир": в Естонії назвали слова депутата "смертельно небезпечними"

В Естонії віцепрезидент опозиційної партії EKRE Март Хельме виступив із скандальною заявою. Вона стосується України та Росії.

У середу, 26 жовтня, в етері російськомовної програми Хельме заявив, що підтримка EKRE в країні зросте, якщо партія висловить свою нейтральну позицію щодо війни в Україні.

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Як відреагував естонський уряд

Представники всіх інших політичних партій Рійгікогу розкритикували та засудили заяву віцепрезидента Марта Хельме.

Енн Еесмаа, член опозиційної Центристської партії в Рійгікогу, оголосив, що заява Марта Гельме про агресію Росії в Україні стала великою несподіванкою. Він вважає дивним, що такі поінформовані політики можуть стверджувати про небажання підтримувати будь-яку зі сторін конфлікту.

Така позиція є не тільки незрозумілою, але навіть недоречною. Адже 18 жовтня Март Хельме разом із 87 своїми колегами, які представляють різні фракції проголосували за заяву Рійгікогу про жорстке засудження російської агресії.

Представниця Партії реформ Крістен Міхал зазначила, що в ситуації, коли Росія пішла на Україну вбивати жінок і дітей, заява Марта Хельме дає сигнал, що спікеру байдуже.

Міністр закордонних справ Вітчизни Урмас Рейнсалу заявив, що нейтралітет EKRE у війні Росії проти України є смертельно небезпечною риторикою для Естонії та України.

Як виправдовується Хельме

Політик вранці 27 жовтня заявив, що його використання слів на російськомовному каналі ERR було невдалим, але він залишається переконаним, що в поточній геополітичній ситуації найвигідніше для світу – це укласти мир.

Хельме підтвердив, що його політична партія і він особисто завжди підтримували Україну у війні проти Росії. Це можна підтвердити, зокрема, підписанням заяви на підтримку України та проголошенням Росії терористичною державою.

Яке ставлення Естонії до Росії

Військовий експерт Естонії висловив побоювання щодо вторгнення Росії в країни Балтики. Він вважає, що Росія може відновити військовий потенціал своєї армії за 2 – 4 роки.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур попередив, що Росія все ще має наступальний потенціал не лише для війни в Україні, а й для нападу на країни НАТО, такі як Естонія.

Естонія підтримує Україну у її боротьбі та активно засуджує війну Росії. 18 жовтня парламент Естонії засудив спробу Росії анексувати окуповані українські території та визнав Росію державою-спонсоркою тероризму.

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