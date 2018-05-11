Скандальна забудова на Печерську: чим закінчиться ганебна історія довжиною в 11 років

17 травня 2018 року Київрада, серед інших важливих для міста питань, розглядатиме проект рішення про надання статусу скверу земельній ділянці за адресою Вільшанська 2-6.

Нарешті є шанс поставити крапку в 11-річній ганебній історії спроб незаконної забудови групою компаній Войцеховського стрімких зелених схилів між вул. Бойчука (колишня назва – Кіквідзе) та Вільшанською в районі Ботсаду імені Гришка.

Читайте також: В Україні заборонили споруджувати багатоповерхівки в селах

"Спадщина" Черновецького

Ще за часів мерства Черновецького земельну ділянку за адресою вул. Вільшанська 2-6, що належала до території зелених насаджень, було надано в оренду ТОВ "Інноваційна будівельна компанія" під забудову. Як пізніше було встановлено судами, зазначене рішення було прийнято із грубим порушенням норм земельного та містобудівного законодавства.

Жителів навколишніх будинків стурбували плани забудовника звести на зсувонебезпечних плавунах гігантський житловий комплекс на 380 тисяч квадратних метрів житла, адже це загрожувало не лише спотворенням місцевості та повним знищенням зеленої зони і природного ландшафту, але й руйнацією їхнього житла. Розпочалась запекла боротьба місцевої громади проти свавільної забудови.

Незважаючи на пікетування, блокування і кровопролитні сутички між громадою та винайнятими забудовником "тітушками", забудовник без отримання жодної дозвільної документації вирубав на ділянці сотні багаторічних дерев цінних порід, зруйнував споруди на прибудинковій території будинку №23 на вулиці Бойчука (Кіквідзе): погреби, сараї, голубник. Потім провели дорогу до об’єкта, яка пролягла впритул до одного із житлових будинків. Громада не здавалась, зверталась по допомогу в усі органи державної та місцевої влади та чинила фізичний спротив незаконному будівництву.

На різних етапах багаторічної боротьби жителів за зелену зону та свої домівки, їм обіцяли допомогу, а інколи – активно допомагали, – багато хто із відомих політиків. В 2007 році, ще будучи лідером партії "УДАР", Віталій Кличко відвідав місце протистояння, назвав забудову безглуздою і незаконною, і пообіцяв жителям обов’язково зупинити її і надати ділянці статус скверу.

Перші перемоги

Коли будівельна афера вийшла за рамки конфлікту забудовників з мешканцями навколишніх будинків, міській прокуратурі вдалося повернути скандальні ділянки у комунальну власність, вигравши суди першої інстанції і апеляцію проти замовників будівництва. Судами встановлено, що проект землевідводу не було погоджено природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом охорони культурної спадщин та органом архітектури та містобудування, а самі роботи здійснювались із грубими порушеннями містобудівного, земельного та природоохоронного законодавства. Суд зобов’язав замовників будівництва повернути земельну ділянку місту. У задоволенні апеляційної, а потім касаційної скарг забудовнику було відмовлено.

22 травня 2013 року Київрада прийняла Рішення про надання земельній ділянці статусу скверу авторства депутата Д. Москаля. 25 грудня 2014 року до Рішення було внесено технічні уточнення з метою уникнення різночитань. Примітно, що на підтримку Рішення про сквер депутати всіх фракцій проголосували одноголосно – 96 голосів "за", жодного "проти" чи "утримався".

Читайте також: Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі "Вікторія"

"Найсправедливіший" суд

Але цим історія не скінчилась. Навесні 2014 року забудовник знову подав до суду з проханням переглянути справу за нововиявленими обставинами. Несподівано, як грім серед ясного неба, з’явилось рішення суду про скасування всіх попередніх судових рішень на підставі пропуску прокуратурою строку позовної давності. Жодного спростування аргументів по суті справи судом надано не було.

Наступною болючою поразкою громади міста було скасування судом наданого земельній ділянці статусу скверу. Здавалось, правди немає і войцеховщина остаточно перемогла, але громадськість не здавалась і втримала будівельну облогу до того часу, як в 2016 році порушниками закону нарешті серйозно зацікавились правоохоронні органи, на ділянку було накладено арешт в рамках кримінальної справи проти Войцеховського та його групи компаній.

Цілий рік – під арештом

Тим часом, у січні 2017 року договір оренди ділянки скінчив свою дію. Протягом всього 2017-го року земельна ділянка перебувала під арештом у ході кримінальних розслідувань. Спроби забудовника поновити договір за спрощеною процедурою, зайшовши через "чорний вхід" до Департаменту земельних ресурсів не мали успіху, адже на сторожі інтересів громадськості виступила Постійна комісія з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, вказавши керівництву Депараменту земельних ресурсів на явну незаконність такого поновлення.

"Земельна" комісія несподівано дає добро

В липні 2017 року мною було зареєстровано новий проект рішення про надання багатостраждальній ділянці, яку так мужньо і послідовно відстоюють жителі Печерська, статусу скверу. На виконання всіх процедурних вимог щодо погодження проекту знадобився майже цілий рік і ось, 12 квітня 2018 року він мав бути розглянутий на пленарному засіданні Київради, але раптово "зник" із Порядку денного. Натомість, 10 квітня у ході засідання Постійної комісії з питань архітектури, будівництва та землекориствування (в народі – "Земельна комісія"), "з голосу" вноситься в порядок денний і без обговорення отримує підтримку Висновок про поновлення "Інноваційній будівельній компанії" на 10 років договору оренди на Вільшанській 2-6 в спрощеному порядку, тобто навіть без винесення на розгляд Київради!

Звичайно, таке рішення Земельної комісії викликало шок і обурення печерян. 11 років боротьби із свавільним забудовником повністю зневажено і, за наявності всіх необхідних юридичних підстав для надання ділянці статусу скверу, – вибір робиться на користь злочинної забудови!

Читайте також: На Андріївському узвозі заборонили будування 9-поверхового готелю

Слово міського голови

Наразі лише підпис київського міського Голови Віталія Кличка відділяє нас від нового витка нещадної боротьби громадськості проти забудовника. Хочеться вірити, що члени Земельної комісії, голосуючи за поновлення договору оренди скандальному забудовнику, просто не розібрались в питанні (адже рішення голосувалось без обговорення) і не зрозуміли, що саме вони поновлюють. Також, вірю в те, що після повідомлення мною Віталія Володимировича про деталі цієї ситуації, він не поставить свій підпис на договорі про поновлення оренди, а скористується вдалою можливістю виконати дану ще в 2007 році жителям обіцянку про припинення забудови і влаштування скверу. Такою були його відповідь за результатами розмови і я вірю його слову.

Завдячуючи тиску громадськості, проект рішення про надання статусу скверу прийнято до розгляду на найближчому пленарному засіданні Київради, що відбудеться 17 травня.

Три вагомі причини підтримати проект рішення

Проект рішення про надання статусу скверу базується на чіткій юридичній аргументації:

земельна ділянка з січня 2017 року знаходиться у комунальній власності, на даний момент жодних прав на неї у жодних третіх осіб немає; колишній орендар не мав і не має переважного права на поновлення договору оренди, оскільки протягом його дії постійно порушував норми земельного, містобудівного та природоохоронного законодавства та протягом тривалого часу навіть не сплачував визначену договором оренду плату. Відповідно, таке право він втратив. згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельній ділянці відсутнє нерухоме майно третіх осіб, що надавало би їм право претендувати на оренду ділянки.

17 травня – доленосний день

Розглядаю цей проект рішення не як окрему самостійну дію, а як продовження всіх позитивних дій, вчинених колегами із різних політичних партій та фракцій, для відстоювання інтересів київської міської громади з цього питання.

Вірю, що 17 травня депутати всіх присутніх у Київраді фракції так само, як в 2014 році об'єднають свої голоси і приймуть рішення, що "поставить крапку" в історії ще одної незаконної забудови, якого так чекає громада.

Читайте також: В Україні обмежать максимальну щільність забудови багатоповерхівок