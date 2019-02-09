Скандальні білборди проти Зеленського у Львові: реакція Садового

Лідер "Самопомочі" та мер Львова Андрій Садовий розкритикував провокативні білборди у бік його конкурента на виборах президента 2019 року Володимира Зеленського.

Як наголосив політик на своїй сторінці у Facebook, розміщення фейкових чорнушних білбордів – річ неприпустима.

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Я можу не погоджуватись з тими чи іншими позиціями Володимира Зеленського. Можу також не хотіти бачити його на посаді Президента. Зрештою, він – мій опонент на виборах. Але я категорично проти того, щоб кандидату в президенти в моєму рідному місті будь-хто говорив "ти не маєш права балотуватись, бо ти – клоун,

– зауважив Андрій Садовий.

За його словами, таке у Львові вже трапляється не вперше упродовж багатьох років.

"Відповідальність несе рекламодавець, і його буде покарано. Такою буде моя реакція і в тому випадку, якщо подібні речі буде застосовано проти Порошенка, Тимошенко чи будь-кого іншого", – заявив кандидат у президенти.

Нещодавно у Львові помітили провокативні білборди, що стосуються лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського. Зокрема, на них було написано "Весною житимемо по-новому у федеральному окрузі. Зе! Президент (гасло політичної кампанії Зеленського – 24 канал) – слуга народу! (серіал про президента України, в якому головну роль грає Зеленський і згодом утворерна партія шоумена)"; "Весна прийде – будуть нові жарти про хохлів". Зе! Президент – слуга народу!", "ЗЕ!проданець — слуга уода", на кому зображено Володимира Зеленського та олігарха Ігоря Кломойського.



Білборди щодо Зеленсського з'явилися на Личаківській і Городоцькій вулицях, а також на об’їзній дорозі біля Львова



Мер Львова Андрій Садовий назвав ці білборди "чорнушними"



Автори білбордів вважають, що Зеленський є кандидатом олігарха Ігоря Коломойського

8 лютого у львівському цирку мав відбутися концерт "Кварталу", однак перед їхнім виступом представники низки громадських організацій влаштували акцію проти Зеленського. Активісти звинувачували новоспеченого політика в тому, що той хотів стати перед Путіним на коліна, а також втікав від журналістів, коли ті запитували про його бізнес у Росії. Однак, Зеленський заперечив це.



Акція проти Зеленського біля львівського цирку

Зауважимо, що одним з найактивніших учасників заходу виявився член ГО "УСУ АТО" Сергій Фаворський, який фігурував у низці розслідувань ZAXID.NET. За даними льввських ЗМІ, цей захід організував бізнесмен і екс-народний депутат від ВО "Свобода" Ігор Кривецький.