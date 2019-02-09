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      Скандальні білборди проти Зеленського у Львові: реакція Садового

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Лідер "Самопомочі" та мер Львова Андрій Садовий розкритикував провокативні білборди у бік його конкурента на виборах президента 2019 року Володимира Зеленського.

      Як наголосив політик на своїй сторінці у Facebook, розміщення фейкових чорнушних білбордів – річ неприпустима.

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      Я можу не погоджуватись з тими чи іншими позиціями Володимира Зеленського. Можу також не хотіти бачити його на посаді Президента. Зрештою, він – мій опонент на виборах. Але я категорично проти того, щоб кандидату в президенти в моєму рідному місті будь-хто говорив "ти не маєш права балотуватись, бо ти – клоун,
      – зауважив Андрій Садовий.

      За його словами, таке у Львові вже трапляється не вперше упродовж багатьох років.

      "Відповідальність несе рекламодавець, і його буде покарано. Такою буде моя реакція і в тому випадку, якщо подібні речі буде застосовано проти Порошенка, Тимошенко чи будь-кого іншого", – заявив кандидат у президенти.

      Нещодавно у Львові помітили провокативні білборди, що стосуються лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського. Зокрема, на них було написано "Весною житимемо по-новому у федеральному окрузі. Зе! Президент (гасло політичної кампанії Зеленського – 24 канал) – слуга народу! (серіал про президента України, в якому головну роль грає Зеленський і згодом утворерна партія шоумена)"; "Весна прийде – будуть нові жарти про хохлів". Зе! Президент – слуга народу!", "ЗЕ!проданець — слуга уода", на кому зображено Володимира Зеленського та олігарха Ігоря Кломойського.

      Львів, Зеленський, вибори президента, Львів, скандал
      Білборди щодо Зеленсського з'явилися на Личаківській і Городоцькій вулицях, а також на об’їзній дорозі біля Львова

      Львів, Зеленський, вибори президента, Львів, скандал
      Мер Львова Андрій Садовий назвав ці білборди "чорнушними"

      Львів, Зеленський, вибори президента, Львів, скандал
      Автори білбордів вважають, що Зеленський є кандидатом олігарха Ігоря Коломойського 

      8 лютого у львівському цирку мав відбутися концерт "Кварталу", однак перед їхнім виступом представники низки громадських організацій влаштували акцію проти Зеленського. Активісти звинувачували новоспеченого політика в тому, що той хотів стати перед Путіним на коліна, а також втікав від журналістів, коли ті запитували про його бізнес у Росії. Однак, Зеленський заперечив це.

      Зеленський, Львів, цирк, пікет, Квартал 95, вибори президента
      Акція проти Зеленського біля львівського цирку 

      Зауважимо, що одним з найактивніших учасників заходу виявився член ГО "УСУ АТО" Сергій Фаворський, який фігурував у низці розслідувань ZAXID.NET. За даними льввських ЗМІ, цей захід організував бізнесмен і екс-народний депутат від ВО "Свобода" Ігор Кривецький.

      blog_ava
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      8 лютого
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      Теги: Президентські вибори 2019 Скандал Володимир Зеленський Новини Львова Андрій Садовий Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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