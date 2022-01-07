Скандальний нардеп Шевченко анонсував фільм "Білорусь" з Лукашенком

Колишній представник "Слуги народу" одіозний Євген Шевченко створив власний ютуб-канал. Він назвав його "Справжній слуга народу" і виклав єдине відео - анонс фільму про Білорусь його очима.

Скандальний Шевченко підкреслив, що у фільмі "червоною лінією проходить Україна". У фільмі він зняв також самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Про що фільм одіозного нардепа

Згідно із 30-секундним роликом, повноцінний фільм має вийти 8 січня. Відео починається із того, що Лукашенко обіцяє Шевченку підтримувати його завжди і у всьому.

На наступному кадрі той безсоромно запитує, коли запросить його в Україну. При цьому Шевченко амбітно заявляє, що це станеться, коли він буде президентом.

Також на відео Лукашенко цинічно заявляє, що Україна також його.

Фільм з Лукашенком з'явився на каналі нардепа: дивіться відео

Що відомо про скандали Шевченка