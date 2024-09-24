Шанс бути переможцем: Байден може знищити Путіна одним рішенням

Президент США Джозеф Байден наданням дозволу Україні на удари далекобійною зброєю по Росії може знищити диктатора Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що Вашингтону неабияк необхідна перемога України над Росією.

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"Путін опиниться в нестерпному становищі"

"Умовно в п'ятницю виходить Байден і каже, мовляв, "гаразд, вмовили мене, знімаю всі обмеження". Уявіть, якої поразки зазнає Путін", – сказав Піонтковський.

Диктатор постійно наголошує: якщо буде ухвалене рішення про зняття обмежень на застосування західної зброї по Росії, це означатиме, що НАТО перебуватиме "у стані війни" з Москвою.

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Кремль відійшов від ядерних лякалок, тому в разі надання дозволу може почати завдавати ударів конвенційною зброєю, збивати американські супутники, бити по румунських аеродромах, де починають дислокуватися F-16 з натівськими пілотами. Однак не робитиме цього.

Путін опиниться в нестерпному становищі. Він не зможе завдати удару, бо проти нього автоматично постануть 6 тисяч літаків F-16, близько тисяч F-35, також французькі Mirage, шведські Gripen, британські Typhoon. А якщо не завдасть удару, це означатиме, що він зазнав поразки,

– наголосив Андрій Піонтковський.

У російський пропагандистських пабліках вже істерика через те, що Росія належним чином не може відповісти НАТО. Тому можна уявити масштаб обурення, який буде після скасування обмежень. Тож, одним рішенням Байден може виграти війну.