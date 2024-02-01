"Затьмарює радість": Прокопенко сказав, скільки "азовців" залишаються у російському полоні

Вчора, 31 січня, відбувся масштабний обмін військовополоненими. Додому повернулись 207 захисників.

Командир бригади "Азов" Нацгвардії України Денис Прокопенко привітав врятованих з неволі військовослужбовців. Водночас підполковник висловив сум з приводу того, що серед них не було бійців із полку "Азов".

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Росіяни не міняють "азовців", які тримали Маріуполь

За словами відомого українського командира, під час обміну 31 січня вдалося звільнити двох воїнів із 12-ої бригади "Азов", які після розширення підрозділу із полку до бригади, стали частиною військової родини "азовців".

Проте мою радість за їхнє повернення затьмарює, що рідні бійців, які тримали оборону Маріуполя у складі полку "Азов", знову не побачать у списках імена своїх близьких,

– зізнався Прокопенко.

: Нагадаємо, що у 2023 році "Азов" став бригадою "Гвардії наступу". Водночас оборону Маріуполя та "Азовсталі" у 2022 році "азовці" тримали ще у складі полку.

За словами підполковника, за всі обміни від початку великої війни "азовців" обмінювали лише кілька разів. Водночас минуло вже понад півтора роки від отримання наказу на припинення оборони Маріуполя.

Скільки "азовців" перебувають у полоні

Прокопенко розповів, що у полоні перебувають ще понад 900 "азовців", які мужньо тримали оборону Маріуполя та протягом 86 діб стримували противника, не дозволяючи йому розвивати успіх у напрямку Запоріжжя.

Ми ведемо важку боротьбу з окупантами в лісах Кремінної, знищуємо та беремо в полон російських військових і продовжуємо вірити, що відповідні структури докладають достатніх зусиль для звільнення наших героїв,

– заявив командир.

Окупанти чинять опір

У ГУР, коментуючи обмін полоненими, визнали, що росіяни неохоче обмінюють захисників з окремих підрозділів, зокрема "Азову".

За словами представника розвідки Андрія Юсова, робота над поверненням усіх воїнів триває. Вчора було звільнено з полону чимало оборонців "Маріуполя" і власне "Азовсталі".

По окремим підрозділах, звичайно, є особливий опір і спротив держави – агресора,

– заявив розвідник.

Обмін полоненими: що відомо