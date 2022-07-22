Скільки ракет С-300 залишилось у росії: військовий експерт оцінив запаси ворога

Британська розвідка повідомляє про те, що росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони для додаткової наземної атаки. Усе через критичну нестачу спеціальних ударних ракет.

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що не поспішав би зачаровуватися цією інформацію. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, те, що противник перекваліфіковує свої системи С-300, які можуть наносити ураження у межах 70 кілометрів, – доволі добра новина. Це свідчить про те, що якісні ракетні системи у них закінчуються. Зокрема, "Іскандер", "Калібр", "Кинджал". Останній застосовувався всього один раз і їх загалом є 40 штук.

Петро Черник зазначив, що попри це у ворога є багато інших старих радянських ракетних систем. Особливо те, що називається середня оперативна дуга – від 160 до 280 кілометрів.

В основному це ракети Х-31, Х-59. Там доволі важкі бойові частини – від 110 до 300 кілограмів еквівалента тротилу. Ті ж самі С-300 вони мають ще дуже великі запаси. На мій погляд, це тисячі одиниць,

– акцентував Петро Черник.

"Застосування цієї зброї у такому режимі свідчить про те, що противник жодним чином не старається здаватися і буде робити усе можливе, щоб сіяти хаос, паніку. На жаль, били, б'ють і будуть бити по цивільній інфраструктурі серед українського населення", – повідомив Черник.

Дивіться відео про російські ракети:

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