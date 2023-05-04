Ворог може перетнути "червону межу" стратегічних запасів ракет, – Гуменюк

Вранці корабельне угрупування ворога у Чорному морі становило 11 одиниць. Зараз же на чергуванні перебувають лише 7 кораблів.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Крім того, вона додала, що станом на обід 4 травня кількість ракетоносіїв зменшилась з 4 до 2 одиниць.

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Загроза ракетних ударів досі висока

Гуменюк наголосила, що загальна кількість ракет типу "Калібр", готових до застосування, становить 16 одиниць. Тому рівень загрози ракетних ударів по Україні залишається високим.

Разом з тим речниця додала, що запаси ракет у ворога дедалі менші.

Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити цю "червону межу", за якою починається стратегічний запас ракет, якого не варто торкатись,

– сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що не варто ігнорувати повітряні тривоги. Гуменюк закликала українців бути особливо обережними, адже напередодні 9 травня окупанти інтенсивніше обстрілюють нашу країну.

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