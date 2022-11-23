Міноборони показало ракетний запас Росії: у Повітряних силах оцінили загрозу

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував інфографіку, де зазначено скільки яких ракет залишилось у Росії. Повідомлялось, що запасів вистачає ще для 3 – 4 масованих атак.

Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше повідомлялось про те, що Резніков оприлюднив залишки ракетного арсеналу в Росії.

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Дані умовні, але дійсні

Ігнат зазначив, що така інформація вперше була оприлюднена публічно, бо запит суспільства очевидний, люди постійно запитують, скільки ракет залишилось у Росії. Дані до цього різнились, кожне джерело інформації мало свої дані, західна розвідка свої. Загалом тут дані умові, але вони відповідають дійсності.

"Іскандерів" менше, "Калібрів" менше. Крім того, є дані про те, які ракети росіяни ще виготовляють. Якщо Х-555, яких у них залишилась половина, вони не виготовляють, то Х-101 можуть виробляти. Тобто поповнювати запаси вони можуть,

– зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ракети С-300 і їхнє використання

Він продовжив, що ракет суттєво поменшало, бо окупанти не розраховували битись уже практично 9 місяців. Для такої країни, як Росія, ракет украй мало. У достатній кількості лише ракети С-300, але їх і в Україні було багато.

"Росія використовує їх як зброю тероризму. По балістичній траєкторії пускають зенітну ракету. Чим більша відстань, тим більша неточність. Тож вони і б'ють по мирних громадянах", – наголосив Ігнат.

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Іранські дрони

За його словами, окрім ракетної загрози, маємо ще і загрозу дронів. Було оголошено про те, що в Росії буде побудовано завод з виробництва іранських дронів, і багато хто запитує скільки часу треба на будівництво заводу. Нині це можна зробити дуже швидко, крім того, росіяни можуть складати ці дрони, як літачки, просто отримуючи комплекти.

Те, що зараз відбувається на Близькому Сходу, мовиться про іранську проблему, куди приєднався й Ізраїль уже й інші країни, дає нам право сподіватись, що Росія не отримуватиме зброю від Ірану,

– підкреслив речник Повітряних сил ЗСУ.

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