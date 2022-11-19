Залишилося близько тисячі ракет, – Світан спрогнозував, якими можуть бути наступні обстріли

Ракетні обстріли України не припиняються, оскільки окупанти мають достатньо ресурсів. Вони придумали спосіб, як виснажувати нашу ППО.

Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Роман Світан. За його словами, розвідки різних країн підтверджують, що росіяни мають приблизно ще тисячу ракет.

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"Окупанти досі виготовляють "Калібри". У них є запас для виробництва, тому є приблизно тисяча ракет і це приблизно 10 хвиль запуску. Це той резерв, який ні одна країна не чіпає, якщо немає загрози. Це недоторканний запас, а росіяни вже починають його використовувати, тому, припускаю, що застосують все до нуля", – сказав Світан.

На думку військового експерта, треба випускати кілька мільйонів людей, щоб зменшити наслідки проблем, які будуть всередині країни. Світан зазначив, що це втримає на плаву енергосистему й все, що пов'язане із забезпеченням життя.

Чому застосували ракету, яка може мати ядерний заряд

Одна з ракет, які збили 17 листопада, здатна нести ядерний боєзаряд. Мовиться про ракету Х-55. Світан сказав, що це навчально-тренувальна ракета, яка не оснащена ядерним зарядом, але для ваги й центрування її застосовують як обманку для ваги. На його думку, такого роду ракет могло бути більше.

Особливо, у перших хвилях, щоб блокувати нашу систему виявлення цілей. Як мінімум, для 10 таких ракет потрібно 20 снарядів ППО. З військової точки зору, це нормальний підхід. Росіяни знайшли такий цікавий момент, – розповів Світан.

Він додав, що у ворога багато ракет Х-55, яким понад 40 років. Світан наголосив – використовувати боєприпас за прямим призначенням окупанти точно не будуть, тому й знайшли таке призначення.

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