Які ракети може виробляти Росія та чим б'ють по українських містах: пояснення експерта

Росія переважно економить свої ракетні засоби для підготовки масованих атак по Україні. Водночас окупанти все ще можуть відновлювати свої запаси щодо конкретних видів ракет.

Концентроване використання для ударів певних ракетних засобів може свідчити про форсоване вичерпання запасів. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Запаси вичерпуються"

Експерт зазначив, що на сьогодні є підстави вважати, що Росія все ще може виготовляти ракети Х-101, які вона конструювала впродовж року уже під час санкцій.

Деякі з вцілілих Х-101, які вдається збивати нашим військовим, могли виробляти вже після запровадження санкцій. Загалом це єдині ракети, які Росія може виробляти у певній кількості. Є підстави вважати, що окупанти можуть виробляти не більше 15 – 20 таких ракет на місяць. Тобто це потужності, які вони можуть закривати,

– пояснив фахівець.

За його словами, така кількість не велика, тому що щоб застосовувати ці ракети, потрібно певну кількість арсеналу залишати на складах – бодай 10 відсотків від того, що може бути.

"Тому те, що з'являються Х-101, які виробили цього року, свідчить, що запаси вичерпуються. Вони роблять зусилля на ті виробництва, які ще можуть виробити й можуть застосувати. Тому якщо виробляти по 20 ракет на місяць, ми розуміємо, що для проведення масштабних атак цього буде просто недостатньо", – додав оглядач.

На його думку, попри те, що таке виробництво є і воно працює, важливо знати кількість ракет, які може виробити Росія, щоб оцінити ризики.

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Можливості для атак зменшуються

Аналітик запевнив, що окупанти мають можливості для нормального забезпечення логістики своїх ракет. Підтвердженням тому може бути те, що вони роблять один – два тижні паузи між масованими обстрілами.

Це якраз робиться для того, щоб підвезти відповідні запаси ракет, зокрема у Саратовську область на авіабазу "Енгельс". Звідти злітають російські бомбардувальники Ту-95 або Ту-160 і вже рухаючись на Каспій, звідти роблять залпи по території України, або з Ростовської області – з Волгодонська,

– наголосив Мусієнко.

З його слів, останнім часом Росія обстрілювала територію України старими ракетами із радянських запасів, як-от Х-555, Х-55, протикорабельними Х-31, Х-29 тощо.

"Зараз вищеперелічених ракет майже не застосовують, як і "Іскандери", яких залишилося дуже мало. Так само – Х-255. Водночас роблять ставку на Х-101 зараз і це означає, що їх виробництво якось жевріє й працює, тобто є бодай можливість поповнювати запаси", – зауважив експерт.

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На його думку, решту ракет, які, найімовірніше, вичерпуються, і на складах залишилося дуже мало, уже не використовують, а переважно бережуть.

"Це означає, що кількість і номенклатура тих ракет, якими Росія могла обстрілювати територію України раніше, скорочується і це помітно. Так, українці повною мірою цього не відчувають через атаки й повітряні тривоги. Але якщо подивитися комплексно, то можливостей для атак ставатиме все менше", – резюмував фахівець.

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