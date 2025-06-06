В ОВА сказали, скільки ракет збили над Львівщиною
- Уночі 6 червня окупанти атакували Львівщину безпілотниками й ракетами. Працювала ППО.
- Пошкоджено промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі, є проблеми з електропередачами в декількох селах під Львовом.
Уночі 6 червня росіяни атакували Львівщину ударними дронами й ракетами. Працювала протиповітряна оборона.
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький сказав, скільки ракет збили 6 червня. Про це повідомляє 24 Канал.
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Скільки ракет збили на Львівщині 06.06.2025
Голова ОВА заявив, що вночі над Львівською областю збили 3 ворожі ракети.
"Низький уклін за це нашим оборонцям неба", – написав Козицький.
Зауважимо, росіяни атакували Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих.
Пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі. Окрім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. Працює аварійна бригада Львівобленерго.
Начальник ОВА запевнив, що системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.
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