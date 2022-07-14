Усього 8% росіян готові жертвувати гроші на підтримку армії

За даними дослідження, лише 8,4% респондентів з росії заявили, що можуть віддати 10% заробітку на підтримку своєї армії. Більше як половина опитаних не готова допомогти навіть найменшими пожертвуваннями.

Про це пишуть росЗМІ, опираючися на дані дослідження проєкту "Хроніка". За їхніми даними, знизилася також кількість росіян, які підтримують війну в Україні.

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Підтримка війни серед росіян знижується

За даними дослідження 63,4% росіян не готові ділитися з армією своїм заробітком. Лише 8,4% – готові віддати 10% свого заробітку.

Крім того, знизився рівень підтримки війни в російському суспільстві. Показник упав на 9% – з 64% до 55%. Кожен 7-й прихильник війни в Україні почав сумніватися у доцільності дій політичного керівництва або й зовсім засудив вторгнення.

Українці активно донатять армії

Допоки росіяни метаються у своєму рішенні підтримувати, чи не підтримувати війну, українці активно завдають ударів по їхніх складах з технікою. І бере у цьому участь не лише армія, а й прості громадяни, які активно допомагають постійними донатами та волонтерською діяльністю.

Проєкт UNITED24, який створили заради збору коштів для України, запустив спільне фінансування проєкту "Армії дронів", в рамках якого нашим солдатам закуплять нові бойові пташки. Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, за тиждень спільними зусиллями вдалося зібрали 400 мільйонів гривень.

Волонтер Сергій Притула 22 червня оголосив про збір коштів на 3 оперативно-тактичні безпілотники Bayraktar для Збройних Сил України. Він наголосив, що протягом тижня необхідно зібрати понад пів мільярда гривень. Лише за добу після оголошення початку збору коштів українцям вдалось зібрати майже 300 мільйонів. Водночас представники компанії так розчулилися єдністю українців, що вирішили безкоштовно відправити 3 БпЛА на український фронт.

Загалом, станом на кінець червня, фонд Притули зібрав понад мільярд гривень на допомогу армії.

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