Кожного дня українські захисники відправляють сотні загарбників до Кобзона. Разом з тим навіть у Росії уже почали потрохи визнавати, що втрати в лавах "другої армії світу" – шалені.

У п'ятницю, 7 квітня, у командування української армії зазначали, що ЗСУ за понад рік широкомасштабної війни ліквідували 177 тисяч ворожих загарбників. Водночас так звані "опозиційні" російські медіа нарахували й підтвердили смерті всього близько 20 тисяч вояків.

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Починають прозрівати

Хоча й цифра у 20 тисяч, очевидно, далека від дійсності, однак вона все одно є великою і свідчить про те, що "друга армія світу" скоро не матиме ким воювати.

До того ж варто враховувати той факт, що інформація, наведена у матеріалі одного з "ліберальних" видань, базується на даних про військових, особи та імена яких вдалось підтвердити.

19 688 смертей російських військових підтверджено за відкритими джерелами на 7 квітня. Плюс 1 665 за останні два тижні та 1 783 всього загинуло мобілізованих,

– написали у ЗМІ.

Окрім того, там зазначено, що невідомо, скільки саме загарбників зникли безвісти та потрапили в полон. Однак можна констатувати стовідсотково, що найбільше серед окупантів, які вирушили до Кобзона, є найманців та зеків з ПВК "Вагнера".

Власне, вони аже не перший місяць намагаються захопити Бахмут на Донеччині. Однак Збройні Сили тримають оборону міста та відступати не збираються.

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