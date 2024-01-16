Скільки ще росіяни дозволять Путіну вести війну: Зеленський емоційно відповів журналісту

Володимира Зеленського під час Економічного форуму запитали, скільки російський народ ще дозволятиме Володимиру Путіну вести війну Росії проти України. Український лідер зауважив, що це питання демонструє відмінність демократії від автократії.

Президент наголосив, що він та журналіст розуміють це однаково: скільки народ дозволить. Це – принцип демократії. Однак саме у цьому й полягає відмінність. Бо президенту Путіну народ нічого не дозволяє. Тут варто запитувати, що та скільки президент країни-терористки дозволяє своєму народові.

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І тому питання стоїть в іншому. Скільки народ готовий бути просто глухим. Нічого не бачити. Вдавати, що все – нормально. Що все йде правильно. Питання до росіян: чи вони спроможні змінити себе або ні. А Путін… я не вірю, що він спроможний змінитися,

– заявив Зеленський.

Скільки росіян підтримують війну – що кажуть опитування

Чиказький університет провів опитування, аби встановити, скільки росіян підтримують геноцид українців. Цифра могла б шокувати, якби ми не знали, хто такі росіяни: 63%. Громадяни країни-терористки радіють ударам по містах та селах України й смертям українців.

Окрім того, більшість заявляють, що загалом підтримують дії Путіна й готові, аби він знову став президентом. Також громадяни країни-терористки бідкаються, що її начебто ображають на світовій арені.