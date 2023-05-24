Воєнний стан в Україні: скільки ще триватиме загальна мобілізація
24 травня 2023, 10:36Читать новость на русском
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Їх продовжували вже кілька разів.
2 травня цього року воєнний стан та загальну мобілізацію було ще продовжено. Скільки ще це триватиме – розповість 24 Канал.
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Скільки триватиме мобілізація в Україні
З 24 лютого 2022 року воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжували декілька разів:
- з 24 лютого до 25 травня 2022 року,
- з 25 травня до 23 серпня 2022 року,
- з 23 серпня до 21 листопада 2022 року,
- з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року,
- з 19 лютого до 20 травня 2023 року,
- з 20 травня до 18 серпня 2023 року.
Так, 2 травня в Україну ще продовжили воєнний стан на 90 діб. Тому загальна мобілізація триватиме до 18 серпня.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Є певні категорії осіб, яких не можуть примусово мобілізувати. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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