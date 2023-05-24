Воєнний стан в Україні: скільки ще триватиме загальна мобілізація

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Їх продовжували вже кілька разів.

2 травня цього року воєнний стан та загальну мобілізацію було ще продовжено. Скільки ще це триватиме – розповість 24 Канал.

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Скільки триватиме мобілізація в Україні

З 24 лютого 2022 року воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжували декілька разів:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року,

з 25 травня до 23 серпня 2022 року,

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року,

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року,

з 19 лютого до 20 травня 2023 року,

з 20 травня до 18 серпня 2023 року.

Так, 2 травня в Україну ще продовжили воєнний стан на 90 діб. Тому загальна мобілізація триватиме до 18 серпня.

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