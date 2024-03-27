Скільки ППО треба Україні, щоб закрити територію: Світан оцінив загрози від балістики з Криму

Ракетами "Онікс" окупанти намагаються дістати до території Одещини – припортової інфраструктури та електростанцій. Водночас "Цирконами" пробують завдавати ударів на відстань до 1000 кілометрів по об'єктах, які для них є ціллю, як-от було у Києві.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що боротися з цими балістичними ракетами можуть комплекси ППО, як-от SAMP/T та Patriot, проте наразі їх недостатня кількість.

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Скільки ППО потрібно Україні, щоб закрити територію

Як зазначив військовий експерт, і "Циркон", і "Онікс" мають приблизно однаковий підхід до виконання завдань – на них встановлений точковий двигун. Обидві ракети морського застосування, але боєголовки із самонаведенням дозволяють бити також по наземних об'єктах.

Швидкість "Циркону" надзвичайно висока – до 10 тисяч кілометрів на годину – через що час підльоту до Києва може становити максимум 7 хвилин. Коли вмикається тривога, потрібно знати, якою ракетою б'ють росіяни, щоб розуміти, скільки є часу до залишення небезпечних місць або зміни локації.

Наразі не зрозуміло, як працює боєголовка самонаведення "Циркону", коли намагається завдати удару по наземних цілях. Оскільки жодна ракета не влучила в об'єкт, відтак не можливо визначити її кругове відхилення. Водночас у морі "Циркон" рухається до найбільш радіопомітних та радіоконтрастних кораблів.

Разом з тим і Patriot, і SAMP/T дістають та знищують балістику. Питання в кількості. Нам потрібно мінімум пів сотні комплексів типу Patriot, щоб закрити територію,

– наголосив Роман Світан.

Про ракету "Онікс"

П-800 Онікс – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії. Була розроблена наприкінці 1970-х років.

Комплекс із самого початку замислювався саме як універсальний, з можливістю розміщення на підводних човнах, надводних кораблях і катерах, літаках та берегових пускових установках.

Ракета Онікс призначена для боротьби:

з надводними військово-морськими угрупованнями та поодинокими кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії;

проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена в кілька разів.

Про ракету "Циркон"

Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" – це протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців) та наземних об'єктів.

За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", оскільки і швидкість, і висоту, і дальність "Циркону" буцім неспроможні зафіксувати жодні системи ППО. Ракета Циркон – це нібито гіперзвукова ракета, яка, відповідно до заяви Владіміра Путіна, має дальність польоту понад 1 тисячу кілометрів та розвиває швидкість до 9 Маха (3 кілометри на секунду).

Проте, як бачимо, установки Patriot, які має на озброєнні Україна, змогли перехопити ракету. Тепер фахівці будуть досліджувати уламки збитої ракети, щоб невдовзі підтвердити або спростувати заявлені характеристики Кремля.

ППО для України