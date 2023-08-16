Тоді небо буде закрите: в ОП сказали, скільки систем потрібно для захисту від атак

Щоночі окупанти кошмарять українців ракетними атаками. У такий спосіб країна-агресор Росія намагається психологічно тиснути на українське суспільство.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що зараз Україна вкрай потребує систем протиповітряної оборони, які працюють проти балістичних й надзвукових ракет.

Зверніть увагу "Атеш" знайшов російську ППО біля Кримського моста

"Війна війною, але ми (росіяни – 24 Канал) будемо вас вбивати для того, щоб ви перестали відчувати себе консолідованою нацією і почали тиснути на свій уряд. Мовляв, щоб влада погоджувалася на все головне, щоб не вбивали людей, які сплять у своїх багатоквартирних будівлях. Це технологія для України. Вона очевидна", – мовив Подоляк.

Скільки систем ППО потрібно Україні для того, аби закрити небо: дивіться відео

Скільки ще Patriot треба Україні

Нашим партнерам така позиція очевидна. Як зауважив радник голови ОПУ, концепція закритого неба була реалізована дуже цікаво. Партнери дали трохи систем протиповітряної оборони, щоб ми змогли частково закрити небо. У той час наші союзники буцімто допомогли й тепер можуть спати спокійно.

Росія завдає ударів по всім містам й населеним пунктам, тому для того, щоб закрити небо над Україною, враховуючи кількість населення і територію нашу, треба набагато більше відповідних систем. Особливо систем, які готові працювати проти балістики й надзвукових ракет. Безумовно, це Patriot й SAMP/T.

"Не NASAMS й IRIS-T. Вони працюють по "Шахедам", крилатим ракетам, літакам, гелікоптерам тощо. Але відповідні системи нам потрібні трішки в іншій кількості. І це дуже цікаво про кількість. Тому що, якщо вони збільшать на 8 – 10 Patriot, то в принципі небо буде закрите. Це "так суттєво" для наших партнерів. Ну, безумовно, 10 Patriot – це "неможлива" кількість", – зазначив Подоляк.

Успіхи та посилення української ППО