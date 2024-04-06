Скільки систем Patriot треба Україні для повного захисту: Зеленський вперше назвав кількість

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україні вкрай необхідно більше систем ППО. Зокрема нам необхідні батареї Patriot, оскільки лише вони можуть збивати балістику.

Президент України під час інтерв'ю на телеканалі Рада 6 квітня вперше розповів, скільки систем Patiot потрібно, щоб закрити Україну повністю. Про це пише 24 Канал.

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Скільки Україні потрібно систем Patriot

Глава держави заради безпеки не назвав кількість систем Patriot, наразі розміщених в Україні. Однак вперше він назвав кількість, яка потрібна для того, щоб повністю закрити наше небо.

Щоб закрити Україну повністю, на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній,

– сказав Володимир Зеленський.

Він уточнив, що назвав кількість, тому що це вже не секрет – про проблему знають всі партнери України. За словами президента, вони навіть знають точки, де повинні стояти та діяти відповідні системи.

Президент також наголосив, що така кількість потрібна, щоб закрити небо повістю – навіть ті регіони, які наразі не обстрілюються або обстрілюються рідко.

У нас системний підхід до цього, він повністю спрацьований. Він повністю розрахований. Так, виглядає як велика кількість, але територія України дуже велика,

– додав він.

Чи є аналоги системам Patiot

Володимир Зеленський розповів, що у світі є кілька аналогів систем Patriot і вони також "дуже непогано" працюють. Тож вони також підійдуть для захисту України.

До слова, під час інтерв'ю він також наголосив, що Україна відчуває нестачу не лише систем ППО, а й боєприпасів. І це не дає можливості контрнаступати нашим захисникам.