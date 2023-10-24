Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла: у МЗС назвали підтверджену цифру
У МЗС повідомили про кількість загиблих українців в Ізраїлі та Секторі Гази. Загалом на Близькому Сході загинули щонайменше 22 громадяни України, серед них є діти.
У МЗС Україні повідомили 24 Каналу, що наразі відомо про смерть 19 українських громадян в Ізраїлі. Ще 3 загинули в Секторі Гази.
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Дані Ізраїлю та України відрізняються
Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв внаслідок атак ХАМАС. Ізраїль повідомляв про смерть 23 українців в країні, однак українська сторона це спростовує.
Наразі відомо про 19 загиблих наших громадян в Ізраїлі та 1 зниклого безвісти. Ще 3 людини загинули на території Сектору Гази.
Загальна кількість підтверджених жертв серед українців в Ізраїлі: 19 загиблих та 1 зниклий безвісти. У Секторі Гази — 3 загиблих,
– повідомили у МЗС.
Раніше речник МЗС Олег Ніколенко пояснив 24 Каналу, що Ізраїль наводить приблизні дані від МВС своєї країни. Натомість українська сторона оперує лише тією інформацією, яку верифікувало МЗС України.
У Секторі Гази загинули двоє українських дітей
- 24 жовтня під час обстрілу у Секторі Гази загинули двоє дітей, які були громадянами України – це братик і сестричка 9 та 6 віком років. Вижити вдалося лише їхній матері.
- У МЗС України підтвердили трагічну смерть українських дітей 2014 та 2017 років народження. Наразі представництво України в місті Рамалла з’ясовує всі обставини трагедії та підтримує зв‘язок із родичами.
- Відомо, що жінка, яка втратила своїх дітей внаслідок обстрілу по Газі, родом із Харкова.