Загинули на блокпості: трагічні ДТП, які забрали життя українських військових

Чимало українських військових та поліцейських потрапили у ДТП прямо на блокпостах й отримали через це поранення або загинули. Зазвичай до трагедій призводили порушення ПДР з боку водіїв, які перевищували швидкість, або не враховували ситуації на дорогах чи погодні умови.

Заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив, що від 24 лютого 2022 року на блокпостах в Україні внаслідок ДТП загинули 11 наших службовців (мовиться про військових та поліцейських), ще 37 службовців отримали поранення. 24 Канал вирішив пригадати деякі з цих аварій.

До теми У поліції прокоментували, чи справді ДТП "концентруються" на блокпостах

На Закарпатті збили прикордонника

На блокпосту у селі Яноші Закарпатської області вранці 7 листопада потрапив під колеса легковика співробітник ДПСУ. Прикордонник стояв на проїжджій частині та перевіряв машину. Цю автівку хотів об'їхати 34-річний житель міста Рахів на червоній Audi. В результаті він наїхав на 21-річного військового.

Прикордонник вижив, але отримав численні травми різного ступеню важкості. Його ушпиталили, а водія затримали. Як з'ясувалося, він був тверезим.



ДТП на блокпосту у селі Яноші / Фото Поліції Закарпатської області



Кадри з місця подій / Фото Поліції Закарпатської області

У Києві водій наїхав на військову

У Деснянському районі столиці ввечері 6 листопада військова опинилася під колесами автівки. Близько 21:25 вона переходила дорогу на блокпосту по нерегульованому пішохідному переході. В цей момент її збила машина Renault, за кермом якої сидів 66-річний чоловік. Прикордонницю госпіталізували. Водій Renault був тверезим.



Наслідки ДТП у столиці / Фото поліції Києва



Військову збили прямо на переході / Фото поліції Києва

У столиці на смерть задавили добровольця

Ще одна ДТП на блокпосту у Києві сталося вночі 22 жовтня. На жаль, ця аварія виявилася смертельною. Адвокат, що керував легковиком Honda, на смерть задавив військового під час комендантської години. Як пізніше з'ясувалося, у ту ніч загинув Василь Кирій. У квітні 2022 року він вступив у Добровольче формування Броварської міської територіальної громади №1 "Дозор". Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що цей доброволець ніс службу на одному з блокпостів.

Тієї ночі юрист рухався по трасі М-01 в напрямку Броварського проспекту під час туману, побачив вантажівку, різко загальмував та не впорався з керуванням. В результаті легковик виїхав з другої смуги на крайню праву й наїхав на військового 1976 року народження, через що той помер на місці. Правоохоронці затримали правозахисника та з'ясували, що він був тверезим.



Загиблий на блокпосту доброволець / Фото Ігоря Сапожка



Кадри з місця смертельної аварії на блокпосту / Фото Київської міської прокуратури

Легковик влетів у нацгвардійців у Києві

У Святошинському районі на Берестейському проспекті в ніч на 25 липня Volkswagen на великій швидкості влетів у військових Нацгвардії. Вони у той момент встановлювали металеві загородження.

Автівка збила двох нацгвардійців, пошкодила загороджувальні засоби та протаранила дві припарковані на узбіччі машини. В результаті, на жаль, загинув 49-річний Володимир Жудро. Другий військовий вижив, але опинився в лікарні. Цей винуватець ДТП теж був тверезим. Водій 2000 року народження одразу вийшов з авто та почав каятися. Його затримали.

Смертельна аварія на столичному блокпосту / Фото Офісу генерального прокурора

Смертельна ДТП за участю Тандира

Найгучнішою з усіх аварій на блокпостах стала смертельна ДТП, яку спричинив суддя Олексій Тандир. У ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту у Києві. Військовий загинув на місці від отриманих травм. У нього залишилася дружина та троє дітей.

Суддя на момент аварії мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння. Однак Тандир відмовився проходити тест на вміст алкоголю та наркотиків у крові. Тому в нього примусово взяли біологічні зразки згідно із рішенням суду. Тандира затримали та перевели до СІЗО. Там він залишатиметься принаймні до 25 грудня 2023 року. Вища рада правосуддя відсторонила його від професійної діяльності.

У жовтні 2022 року цей винуватець судив іншого чоловіка, який теж збив нацгвардійця на блокпосту. Як і Тандир, той водій теж керував авто напідпитку. Одіозний суддя допоміг йому уникнути суворого покарання. Подробиці про цю справу читайте в ексклюзивному розслідуванні 24 Каналу

Загиблий Вадим Бондаренко, винуватець аварії Олексій Тандир та кадри з місця ДТП / Фото ДБР та з соцмереж

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