Кремль продовжує використовувати своїх солдатів як "гарматне м'ясо" та відправляти на загибель в Україну. У Сполучених Штатах Америки запевнили, що новомобілізованих ворожих солдатів Путін кинув на фронт без належного спорядження та підготовки.

Російським окупантам не вдається досягти успіхів на полі бою, тому вони продовжують мобілізацію військовозобов'язаних чоловіків, зокрема на окупованих територіях нашої держави. Одне з американських видань з посиланням на свої джерела у владі констатувало, що Кремль за останні декілька місяців відправив на війну декілька тисяч солдатів.

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"Друга армія світу" дуже погано споряджена

Як повідомляють у CNN, авторитетний військовий чиновник США зазначив, що російські військові мають погану амуніцію, є недостатньо підготовленими до бойових дій та їх, очевидно, просто-таки кидають на забій у нашу державу.

Росія відправила війська як заміну або підсилення існуючих підрозділів замість новоорганізованих та згуртованих підрозділів. Війська почали прибувати на поле бою після того, як Росія мобілізувала 300 000 нових військовослужбовців у жовтні,

– також згадав високопосадовець.

Водночас журналісти зазначили, що не так давно голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі озвучив цифру у понад 100 000 осіб, говорячи про втрати у російській армії. Власне, ці дані абсолютно збігаються з тим, яку інформацію публікує Генштаб.

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