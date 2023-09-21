Окупанти виснажені: за рік Україна звільнила у 12 разів більше земель, ніж захопила Росія

За рік росіяни не досягли жодних значущих успіхів, що може означати лише поступове наближення військового потенціалу окупантів до нуля. Україні вдалося відвоювати в рази більше земель, ніж захопила за рік Росія.

Попри приховану мобілізацію на Росії, Кремлю не вдалося зупинити просування Збройних Сил. Однак, в них було достатньо часу на побудову багатошарових укріплень.

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Росія втрачає контроль

За рік з початку оголошеної Путіним мобілізації Україна змогла повернути під власний контроль понад 8762 квадратних кілометрів земель, які раніше були окупованими. Водночас за той же період окупантам вдалося захопити у 12 разів менше – 731 квадратний кілометр.

Найбільше територій Україні вдалося відвоювати на правобережній частині Херсонської області під час наступу у листопада 2022 року. Це було менш як за два місяці після оголошення Москвою мобілізації. Росіяни відступили з земель загальною площею 5 750 квадратних кілометрів.

Після цього ЗСУ почали бойові дії на Запорізькому напрямку, однак росіяни вже встигли там побудувати оборону. За рік Україна звільнила 120 квадратних кілометрів, а окупанти ж захопили там 86 квадратних кілометрів.

У районі села Велика Новосілка Донецької області ЗСУ взяли під контроль 220 кілометрів квадратних земель, водночас як Москва окупувала 80. Загалом Росія зосередилася на Донецькому напрямку, де їй вдалося окупувати 140 квадратних кілометрів. Найбільшою "перемогою" Кремля за рік став Бахмут – на цьому напрямку окупанти за рік захопили 420 квадратних кілометрів.

Значні успіхи в Збройних сил були північніше Бахмута – на лінії зіткнення від Лисичанська до Куп'янська. Там українці звільнили 2660 квадратних кілометрів.

Контрнаступ ЗСУ триває